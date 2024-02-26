Аналитики сочли невысоким риск масштабного военного конфликта Баку и Еревана

26 февраля 2024, 18:35

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Риск масштабных военных действий между Азербайджаном и Арменией сейчас невелик, несмотря на участившиеся вооруженные инциденты на границе, указали опрошенные «Кавказским узлом» бакинские военные аналитики. Азербайджану невыгоден военный конфликт на фоне подготовки к мирному соглашению, подчеркнули они.

Как писал "Кавказский узел", 24 февраля Минобороны Азербайджана и Армении обменялись обвинениями в обстрелах на границе. Днем ранее, 23 февраля, Минобороны Азербайджана также обвинило Армению в обстреле приграничных позиций. При этом ведомство подчеркнуло, что не стало принимать ответные меры, чтобы не допустить обострения ситуации.

12 февраля азербайджанский военнослужащий получил ранение при обстреле со стороны Армении. 13 февраля в результате ответной военной операции Азербайджана погибли четверо армянских военных. 16 февраля Минобороны Азербайджана вновь обвинило армянских военных в обстреле приграничных позиций. Азербайджанские аналитики объяснили эскалацию на границе активными подстрекательскими действиями западных стран.

После проведения Азербайджаном антитеррористической операции в Карабахе в сентябре 2023 года, на протяжении более пяти месяцев практически не было перестрелок, сказал корреспонденту «Кавказского узла» редактор и военный обозреватель агентства Turan Шахин Гаджиев.

При это он обратил внимание на то, что спокойствие было нарушено ранением азербайджанского пограничника выстрелами с территории Армении. "Молодой человек был серьезно ранен. Ему повредили позвоночник. Азербайджанская сторона приняла ответные меры и нанесла удар по боевому посту, откуда стреляли по пограничнику", - сказал аналитик.

Комментируя сообщения о перестрелках последних дней, он указал, что азербайджанская сторона заявляет, что огонь открывают ВС Армении, и она не отвечает ответным огнем. "Судя по географии, где, как утверждается, имела место стрельба в Кельбаджарском районе и на западе Нахичеванской автономной республики – Азербайджану нет смысла создавать военную напряженность. Если бы это было бы в направлении северного участка границы, Газахском районе, где под оккупацией Армении все еще находятся семь азербайджанских сел, захваченных еще в начале 1990-х годов, то о каких-то военных мотивах Баку еще можно было бы говорить", - сказал Гаджиев.

На вопрос, возможно ли перерастание незначительных инцидентов в более крупные боестолкновения, аналитик ответил отрицательно, напомнив, что недавно в Мюнхене после многомесячного перерыва состоялась встреча лидеров двух стран, на которой стороны договорились возобновить переговорный процесс.

15 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева 1 указывают на возможность локальных столкновений, которые могут перерасти в широкомасштабную войну. Однако 17 февраля Алиев и Пашинян на встрече в Мюнхене договорились продолжать работу над соглашением о мире между двумя странами.

Причиной новых вооруженных инцидентов на границе является геополитическое соперничество в регионе, сказал корреспонденту «Кавказского узла» военный эксперт, бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде.

"Казалось бы, после встречи президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Мюнхене, где стороны договорились восстановить переговорный процесс, на границе вновь должно было воцариться спокойствие, которое наблюдалось с осени прошлого года. Однако вслед за этим последовал визит во Францию Никола Пашиняна, где он обвинил Азербайджан в «подготовке к войне». Сразу после этого в Армению прибыл министр обороны Франции, который пообещал увеличить военную помощь этой стране, поставить ее ракетные комплексы. Далее последовали обстрелы азербайджанских позиций, на которые Баку не стал отвечать. Складывается впечатление, что Азербайджан намеренно втягивают в провокацию, чтобы Баку нанес удары по армянским позициям или провел какие-то локальные операции, немного углубившись на территорию Армении, дабы потом обвинить азербайджанскую сторону в нарушении международного права. Это может дать повод для инициирования наблюдательной миссией ЕС ввода неких международных миротворческих сил на границу, введения санкций против Баку", - сказал он.

Поставки вооружения из Франции демонстрируют готовность Запада к военному сотрудничеству с Арменией на фоне рисков обострения вооруженного конфликта Еревана и Баку, но полноценному сотрудничеству мешает зависимость Армении от России, указали ранее армянские аналитики.

По его словам, нагнетание напряженности - в интересах Франции, "которая сейчас полностью изолирована от посредничества в виду откровенной проармянской полиции", а также "определенных кругов на Западе". "Которые ищут повода обеспечить свое военное присутствие в Армении, выдавливая из этой страны Россию. В Ереване, судя по всему, также поддерживают эти устремления, о чем свидетельствует недавнее заявление Пашиняна о заморозке участия Армении в ОДКБ, где ключевую роль играет Москва", - отметил Исазаде.

Вместе с тем Исазаде выразил сомнение в том, что в ближайшее время возможны новые масштабные военные столкновения между Азербайджаном и Арменией. "Азербайджан проблемы с восстановлением своей целостности решил. Правда, под контролем Армении остаются еще восемь сел. Однако вопрос их освобождения может быть решен и в ходе делимитации границы, если Армения займет конструктивную позицию. С другой стороны, у Армении в настоящее время нет потенциала для ведения войны с Азербайджаном. На мелкие провокации армянской стороны Баку не будет реагировать. Но, если со стороны Армении будут исходить уже более крупные военные угрозы, то Азербайджан может дать серьезный и, возможно, несоразмерный ответ для их пресечения", - отметил военный эксперт.

При этом он не исключил, что армянская сторона может списать военные провокации на то, что на некоторых участках границы у нее стоят так называемые «ветераны»-«добровольцы», как это было в случае с недавним ранением азербайджанского пограничника. "Однако подобное объяснение не может быть оправданием. В таком случае, Азербайджан может привести контраргумент – раз вы не можете контролировать вооруженных людей на своей границе, то мы сами их нейтрализуем. Не будет же Азербайджан ставить под угрозу безопасность и жизнь своих военных", - сказал Исазаде.

Несмотря на то, что Азербайджан в ходе последних приграничных инцидентов воздержался от ответных ударов во избежание военной эскалации, в регионе все же возможны локальные боестолкновения, считает глава Центра Каспийских военных исследований Джасур Сумеринли.

"Баку призвал Ереван расследовать инциденты и самим наказать виновных. Но, если армянская стороны не примет действенных мер, то в последующем Азербайджан сам может обезвредить нарушителей режима прекращения огня", - сказал Сумеринли корреспонденту "Кавказского узла".

Он подчеркнул, что Азербайджан до определения линии границы и подписания мирного договора не станет отводить свои войска со стратегических высот, занятых на условной границе в 2021-2022 годах.

Эксперт также не исключил нанесения Азербайджаном превентивных ударов, если Армения начнет устанавливать на условной границе военные объекты, угрожающие азербайджанским позициям.

"Интенсивное вооружение Армении не может не беспокоить Азербайджан. Армения в последнее время закупает современные вооружения, в особенности системы ПВО и оружие дальнего действия. Эти вооружения могут прикрывать армянские подразделения, если Армения попытается взять военный реванш. Баку не может просто наблюдать за этим и ждать, когда Армения, усилившись, станет атаковать азербайджанские позиции. Поэтому с азербайджанской стороны возможны превентивные меры. Если процесс пойдет по сценарию эскалации, то мы можем в какой-то момент стать и свидетелями войны дронов", - отметил Сумеринли.

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