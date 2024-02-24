Военная помощь Франции Еревану усилила противостояние Запада и России

24 февраля 2024, 15:48

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Поставки вооружения из Франции демонстрируют готовность Запада к военному сотрудничеству с Арменией на фоне рисков обострения вооруженного конфликта Еревана и Баку, но полноценному сотрудничеству мешает зависимость Армении от России, указали армянские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2023 года Франция поставила Армении более 20 бронеавтомобилей Bastion в рамках соглашения, заключенного в Париже в октябре того же года. Также были отправлены комплектующие для этих броневиков. МИД Азербайджана заявил, что эта поставка укрепила военный потенциал Армении, что может помешать установлению мира в регионе. Опрошенные "Кавказским узлом" бакинские аналитики указали, что вооружение из Франции не меняет баланс сил в регионе и не создает реальных военных угроз Азербайджану. В начале декабря 2023 года сенат Франции сообщил, что в 2024 году Армении будет передана партия из 26 бронеавтомобилей Bastion.

15 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева 1 указывают на возможность локальных столкновений, которые могут перерасти в широкомасштабную войну. Премьер подтвердил, что все договоренности о мире сведены к нулю, указали ереванские политологи. При этом 17 февраля Алиев и Пашинян на встрече в Мюнхене договорились продолжать работу над соглашением о мире между двумя странами.

Франция может стать гарантом безопасности Армении, если Армения объявит о своем международном нейтралитете, считает политолог Андриас Гукасян. По его словам, Запад стремится вытеснить Россию и Турцию с Южного Кавказа. "Стоит геополитическая задача добиться вывода российских войск из Армении и Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла"). Евросоюз, в свою очередь, стремится вытеснить из региона и Турцию, о чем говорится в резолюции Европарламента. На Западе есть консенсус, что гарантировать безопасность Армении может Франция", - сказал политолог корреспонденту "Кавказского узла".

Россия и Турция видят угрозу в активности Франции, и не исключено, что Россия и Турция поддержат нападение Азербайджана на Армению, отметил Гукасян. "Азербайджан не скрывает возможности применения силы. Более того, заявляет, что отношения с Арменией будет строить, основываясь на военном преимуществе. На Западе считают высокой военную угрозу и стремятся не допустить нападения на Армению", - сказал он.

В феврале произошла эскалация вооруженного конфликта на армяно-азербайджанской границе. 12 февраля азербайджанский военнослужащий получил ранение при обстреле со стороны Армении. 13 февраля в результате ответной военной операции Азербайджана погибли четверо армянских военных. 16 февраля Минобороны Азербайджана вновь обвинило армянских военных в обстреле приграничных позиций. Азербайджанские аналитики объяснили эскалацию на границе активными подстрекательскими действиями западных стран, в частности, Франции.

По мнению политолога, армяно-французское военное сотрудничество поднимает вопрос актуальности военного присутствия России в Армении. "Российская военная база заявлена как гарантия безопасности Армении. Однако сегодня Россия заинтересована в нападении Азербайджана на Армению. Учитывая это, российское военное присутствие становится угрозой национальной безопасности", - отметил Гукасян.

Сложилась противоречивая ситуация, когда армянские власти, с одной стороны, пытаются найти альтернативные гарантии национальной безопасности, а с другой – сохранить при этом военное присутствие России в Армении, подчеркнул он.

Участие Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "заморожено", заявил 22 февраля Никол Пашинян. Ранее, после отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе участия в ОДКБ ослабла вплоть до угроз покинуть организацию. О том, на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

"Есть основание подозревать Пашиняна в двойной игре, в его неискренности. Пашинян не скрывает наличия личных договоренностей с лидерами России и Азербайджана. Россия нуждается в новой войне, чтобы укрепить позиции. Азербайджанская агрессия приведет к оккупации Армении и формированию новой линии соприкосновения, вдоль которой разместятся российские войска в статусе миротворцев. Кроме того, оккупация Армении приведет к коммуникационным проблемам, будут проблемы со свободным перемещением как людей, так и грузов. И есть риск, что армянские власти окажут содействие России в реализации этого сценария, как в ходе войны 2020 года обеспечили России размещение именно ее военных в Арцахе, а не международных миротворцев. Россия добилась этого благодаря поддержке армянских властей. И сегодня армянские власти могут отказаться от партнерства с Францией в угоду России. Франция сильно рискует, так как нет гарантий, что власти намерены защищать Армению, а не саботировать обеспечение безопасности", - пояснил политолог.

Власти не могли игнорировать запросы армии для восстановления обороноспособности, так как в этом случае не смогли бы скрыть факт предательства национальных интересов, предположил Гукасян.

Политобозреватель Наира Айрумян назвала армяно-французское сотрудничество «небольшим зондажем прерывания российской монополии в Армении». "Появился серьезный актор, который показывает, что есть альтернатива. И, судя по шагам Армении, военное сотрудничество, скорей всего, инициатива самой Франции. Не Армения ищет альтернативу поставкам вооружения, а Франция настойчиво предлагает, а Армения не в состоянии отказаться. Франция в геополитической борьбе противодействует России, Турции и иным силам, которые считают этот регион зоной своего неоспоримого влияния. Франция стремится сохранить свое влияние и в других регионах – Восточной Европе, Центральной Азии, Индокитае и Африке. Франция пытается сохранить геополитическую роль в преддверии изменений в Совбезе ООН", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Франция показывает, что готова обеспечить защиту Армении, добавила Айрумян. "Неслучайно, что Пашиняна [накануне визита министра обороны Франции] пригласили в Париж на перезахоронение останков национального героя Франции Мисака Манушяна (член французского сопротивления, расстрелянного нацистами в 1944 году), в ходе церемонии несколько раз повторяли слова «дух сопротивления» намекая, что если нет духа, никакая западная помощь и технология не помогут", - отметила политобозреватель.

По словам Айрумян, вопрос заключается не столько в готовности к сопротивлению и технологиях, сколько в том, как будет изменен "главный международный принцип" неприменения силы при решении политических вопросов. "Этот основополагающий принцип не просто поставлен под сомнение. Идет попытка на примере Арцаха и Армении придать легитимность праву на применение силы. И тот факт, что Армения не поднимает в международных инстанциях вопрос применения силы Россией, Турцией и Азербайджаном, проецирует право на применение силы в Украине или Секторе Газа. И Франция сегодня пытается бороться за сохранение этого права. Для того, чтобы лишить русско-турецкий тандем возможности применить силу, необходимо создать в Армении оборонительную систему. И Франция предлагает помощь в ее создании. Но Франция не может ничего сделать, если Армения и дальше будет отказываться от права на самооборону и признавать право силы на решение политических вопросов", - пояснила Айрумян.

По ее мнению, Россия не отреагирует на заявления о готовности к военному сотрудничеству. "Реакция будет, если Армения предпримет реальные шаги, в частности, заявит о выходе из ОДКБ или же в одностороннем порядке расторгнет договор о российской военной базе. А сейчас ничего не изменилось. Только риторика", - полагает политобозреватель.

Политический аналитик Армен Ованнисян отметил, что Франция не в одиночку будет оказывать Армении военную поддержку. "Запад стремится восстановить военный баланс сил между Арменией и Азербайджаном, повысить обороноспособность Армении. Франция в одиночку не сможет сделать это, разве что в отдельных компонентах. Вопрос оснащения армянской армии согласован с ЕС, Германией, США при молчаливом согласии Британии", - сказал Ованнисян корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, Запад в состоянии решить вопрос обороноспособности Армении на фоне боевых действий Украине и свести к минимуму риски нападения Азербайджана. "Франция и союзники способны обеспечить небольшую армию всем необходимым. Стоит задача создать боеспособную армию численностью в 30-40 тысяч. Эта задача технически реализуема, тем более что Запад готов профинансировать расходы. Запад понимает: если не вытеснить Россию с Южного Кавказа, война в Украине продлится еще годы", - отметил аналитик.

Россия, в свою очередь, не в состоянии повлиять на события, считает он. "Я думаю, что реакция будет на уровне риторики. Кремль максимум, что сможет сделать, - напугать Пашиняна, активизировав "пятую колонну". Но это будет неэффективно. У "пятой колонны" эффективность низкая без реальной угрозы нападения Азербайджана. Но и в этом вопросе у России проблема. Азербайджан не согласен напасть на Армению. В Баку осознают последствия этой авантюры, понимают, что за вторжением последует разрыв отношений с Западом, санкции, в том числе на экспорт энергоресурсов, и как итог, Баку окажется в полной зависимости от Кремля. Конечно, это не означает, что через полгода ситуация не изменится и Азербайджан не нападет на Армению. Однако это будет сделано, исходя из собственных интересов, а не по российской повестке", - пояснил Армен Ованнисян.

Аналитик считает, что Пашинян не способен резко изменить внешнеполитический вектор. "На Западе понимают, что Пашинян ненадежный партнер. Он пожаловался западным странам, что Азербайджан готовит нападение, и ему предложили помощь, от которой он уже не мог отказаться. Запад взял его в оборот. Но это не означает, что он не стремится демонстративно полететь в Москву, чтобы сохранить баланс между Западом и Россией", - заключил Ованнисян.

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