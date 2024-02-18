Азербайджанские аналитики обвинили западные страны в эскалации на границе с Арменией

18 февраля 2024, 03:13

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Обострение на границе связано с активными подстрекательскими действиями западных стран, в частности, Франции, считают опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские военные аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 12 февраля азербайджанский военнослужащий получил ранение при обстреле со стороны Армении. Ереван заявил, что в результате обстрела 13 февраля погибли четыре военных. Госпогранслужба Азербайджана назвала военную операцию ответом за ранение азербайджанского пограничника. Беспилотник вооруженных сил Армении попытался осуществить разведку позиций азербайджанской армии, военные заставили летательный аппарат вернуться на территорию Армении, сообщило Минобороны Азербайджана 14 февраля. 16 февраля Минобороны Азербайджана вновь обвинило армянских военных в обстреле азербайджанских позиций.

Председатель Клуба политологов Южного Кавказа Ильгар Велизаде в беседе с корреспондентом "Кавказского узла" 17 февраля назвал неслучайными обстрелы на границе. "Для того, чтобы в этом убедиться, надо смотреть динамику событий", - считает он.

"В начале года президент Ильхам Алиев сказал журналистам, что на проходящих с армянами встречах обсуждается возвращение азербайджанских восьми анклавов. По всей видимости, в Армении и за пределами этой страны определенным силам не нравится возвращение азербайджанских территорий. С конца января по 12 февраля мы наблюдали повышенную активность нерегиональных сил - активизацию миссии ЕС, наблюдающей за азербайджанской территорией. На границу стали наведываться представители Франции. Иностранные силы подталкивают армян к эскалации, не понимая пагубность этого, но намереваясь через конфликт обеспечить свое военно-политическое присутствие в регионе", - отметил Велизаде.

Он добавил, что делимитация и демаркация границы может тянуться годами, тому пример граница между Азербайджаном и Грузией. Поэтому мир в регионе не должен увязываться с пограничными вопросами.

Велизаде считает, что демилитаризация на границе, по идее, должна не только снизить, но ликвидировать напряженность, так как после нее начинается процесс демаркации с необходимыми атрибутами - нейтральная полоса, заградительные инженерные сооружения. "Эта работа необходима сначала на карте, потом на местности. Процесс кропотливый, занимает много времени, в одночасье его не решить. Само начало этого процесса может направить наши взаимные претензии в переговорное русло с участием специалистов. Этот процесс должен выполняться цивилизованным способом, тогда напряженность будет минимизирована, как мы видим на практике в других странах. При политической воле можно достичь положительных результатов", - сказал Велизаде, приведя пример мира на границе Киргизии и Таджикистана. Там значительная часть границы демилитирована и даже демаркирована, добавил эксперт.

Военный эксперт, офицер Минобороны в запасе Адалят Вердиев объяснил эскалацию подстрекательством со стороны Евросоюза и его наблюдателей в Армении. "Пусть никто не сомневается, что такое же стремительное и разрушительное воздействие будет всегда в ответ на армянские провокации, и на это есть приказ командования азербайджанской армии", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает неправильным для Азербайджана делимитацию на нынешних условных границах и зеркальный отвод войск, так как Азербайджан не может доверять Армении. "В годы оккупации Армения не предлагала отвод войск и угрожала занять территории до реки Кура. Сейчас, после проигранной войны предлагает зеркальную делимитацию, когда азербайджанская армия занимает выгодные позиции. Такое предложение Армении преследует цель затянуть мирные переговоры. Даже если будет подписан мирный договор, я не исключаю вероятность военных провокаций с армянской стороны", - добавил военный эксперт.

Предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна отвести войска от границы прокомментировал глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов. Он не видит смысла в этой идее, так как где будет пролегать азербайджано-армянская граница - точно неизвестно: непонятно, с какой точки следует отводить войска на конкретной местности.

"Сейчас граница условная, это вопрос обсуждения в комиссии по делимитации и демаркации границы. Азербайджанская территория охраняется пограничными войсками и подразделениями министерства обороны. Когда станет ясно, где проходит граница, она будет поручена пограничникам. Такая практика принята во всем мире. Присутствие пограничников необходимо для безопасности населения, а не для войны", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, зеркальный отвод войск - это идея Франции и США, но Азербайджан в существующей ситуации на это не согласится.

Напомним, что 30 октября 2023 года Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали основные принципы для подписания мирного договора: признание территориальной целостности, вопрос делимитации и демаркации границ и открытие региональных коммуникаций. 14 декабря 2023 года кабмин Армении согласовал регламент встреч по вопросам делимитации границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном.

Ильхам Алиев на своей инаугурации заявил, что "если территориальным претензиям против нас не будет положен конец, если Армения не приведет свое законодательство в нормальное состояние, то, естественно, мирного договора не будет", сообщил 14 февраля "Интерфакс". В январе 2024 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали, что переговорный процесс находится в патовой ситуации, и не исключена новая эскалация конфликта.

15 февраля армянский премьер Никол Пашинян заявил, что высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева указывают на возможность локальных столкновений, которые могут перерасти в широкомасштабную войну. Премьер подтвердил, что все договоренности о мире сведены к нулю, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" ереванские политологи.

При этом 17 февраля Алиев и Пашинян на встрече в Мюнхене договорились продолжать работу над соглашением о мире между двумя странами.

В 2023 году переговоры между Баку и Ереваном существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов, говорится в справке "Кавказского узла" "Переговоры Азербайджана и Армении – 2023".

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