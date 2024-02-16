Баку обвинил Ереван в обстреле азербайджанских позиций

16 февраля 2024, 13:43

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Минобороны в Баку сообщило об обстреле азербайджанских позиций со стороны Армении в Дашкесанском районе. Минобороны Армении назвало эти сведения дезинформацией.

Как писал "Кавказский узел", 12 февраля азербайджанский военнослужащий получил ранение при обстреле со стороны Армении. Ереван заявил, что в результате обстрела 13 февраля погибли четыре военных. Госпогранслужба Азербайджана назвала военную операцию ответом за ранение азербайджанского пограничника. Беспилотник вооруженных сил Армении попытался осуществить разведку позиций азербайджанской армии, военные заставили летательный аппарат вернуться на территорию Армении, сообщило Минобороны Азербайджана 14 февраля.

16 февраля в 12:50 (11.50 мск) подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Тезекенд Дашкесанского района, говорится в пресс-релизе Минобороны Азербайджана, который перевел корреспондент "Кавказского узла". Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении, сказано в сообщении военного ведомства.

Сообщение министерства обороны Азербайджана о том, что 16 февраля в 12:50 (11.50 мск) подразделения ВС Республики Армения открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части приграничной зоны, является дезинформацией, заявило военное ведомство в Ереване.

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