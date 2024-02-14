Минобороны Азербайджана. Фото: https://mod.gov.az/

14 февраля 2024, 15:40

Минобороны Азербайджана обвинило Армению в использовании дрона для разведки

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Беспилотник вооруженных сил Армении попытался осуществить разведку позиций азербайджанской армии, военные заставили летательный аппарат вернуться на территорию Армении, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 12 февраля азербайджанский военнослужащий получил ранение при обстреле со стороны Армении. Ереван заявил, что в результате обстрела 13 февраля погибли четыре военных. Госпогранслужба Азербайджана назвала военную операцию ответом за ранение азербайджанского пограничника.

БПЛА вооруженных сил Армении 14 февраля попытался совершить полеты над азербайджанскими позициями в Кельбаджарском районе, сообщило Минобороны Азербайджана. "14 февраля в 12.25 (11.25 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Зяркенд Басаркечарского района (Гегаркуникская область Армении, - прим. "Кавказского узла"), предприняли попытку осуществить разведывательные полеты с использованием квадрокоптера над позициями азербайджанской армии в направлении населенного пункта Истибулаг Кельбаджарского района", - говорится в пресс-релизе военного ведомства.

В результате мер, предпринятых азербайджанскими военными подразделениями, "БПЛА был принужден вернуться обратно, провокация была пресечена", подчеркивается в сообщении ведомства.

На сайте и в Telegram-канале Минобороны Армении к 15.40 мск не содержится комментариев относительно этого заявления военного ведомства Азербайджана.

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Примечание:

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Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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