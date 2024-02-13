Число погибших армянских солдат выросло до четырех

13 февраля 2024, 11:52

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Четверо военнослужащих погибли в результате обстрела со стороны Азербайджана позиций армянских войск в районе Неркин Анд Сюникской области, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Как информировал "Кавказский узел", 12 февраля азербайджанский военнослужащий получил ранение при обстреле со стороны Армении. Сегодня Ереван заявил, что двое армянских военных погибли после того, как со стороны Азербайджана был открыт огонь.

Сегодня Армения собщила, что Азербайджан около 08.30 мск прекратил обстрелы армянских позиций в районе Неркин-Ханд. Госпогранслужба Азербайджана заявила, что провела военную операцию после того, как 12 февраля армянские военные ранили азербайджанского пограничника.

Число погибших военнослужащих Армении в результате обстрела азербайджанскими войсками армянских позиций в направлении Неркин Анд Сюникской области достигло четырех, сообщило Минобороны Армении.

Министерство уточнило, что ранение получил один военный. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести. "Его жизни ничего не угрожает", – сказано в сообщении оборонного ведомства, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Бывший омбудсмен Армении Арман Татоян опубликовал на своей странице в Facebook* карты с указанием территории, где произошел обстрел, в результате которого погибли армянские военнослужащие.

По данным Татояна, армянские военнослужащие были обстреляны азербайджанских позиций, которые находятся на армянской территории.

"Любое присутствие азербайджанских военных близ армянских населенных пунктов или на межобщинных дорогах незаконно и тем более, в данный момент речь идет о вторгнувшихся на территорию Армении азербайджанских военных", – заявил Татоян, перевод слов которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Татоян раскритиковал политику властей Армении, которые, по его словам, ради собственных политических выгод оправдывают действия Азербайджана, вплоть до того, что заявляют о том, что азербайджанские войска будто бы находятся на своей территории.

"Азербайджан воспользовался предоставленной ему такой возможностью и укрепил свои позиции", – заявил Татоян.

Напомним, 2 ноября 2023 года Институт по предотвращению геноцида имени Лемкина заявил, что считает вероятным вторжение Азербайджана на территорию Армении. Угрозу вторжения Азербайджана на территорию Армении усматривали также посол Армении в Евросоюзе Тигран Балаян, госсекретарь США Энтони Блинкен. Сам президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 октября 2023 года в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем признал, что претендует на восемь сел Армении.

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