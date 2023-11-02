Аналитики сочли высокой угрозу вторжения Азербайджана на территорию Армении

02 ноября 2023, 03:55

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Институт по предотвращению геноцида имени Лемкина считает вероятным вторжение Азербайджана на территорию Армении в течение ближайших недель. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики, назвали высокой вероятность такого вторжения.

Как информировал "Кавказский узел", 30 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали три основных принципа для подписания мирного договора: признание территориальной целостности, вопрос делимитации и демаркации границ и открытие региональных коммуникаций. Озвученные премьером принципы не могут стать предпосылкой для подписания мирного договора, полагают политологи в Армении.

4 октября премьер-министр Никол Пашинян рассказал, что Армения надеялась подписать мирный договор с Азербайджаном в испанской Гранаде. 26 октября Пашинян заявил, что мирное соглашение Ереван и Баку могут заключить в ближайшие месяцы.

Азербайджан может осуществить вторжение на территорию Армении "в ближайшие дни и недели", заявил 1 ноября Институт по предотвращению геноцида имени Лемкина. Сообщение опубликовано в разделе "Red Flag Alerts": такие уведомления эксперты института выпускают, когда усматривают в регионе ряд угроз осуществления геноцида, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Азербайджан давно жаждет Сюникской области Армении, через которую хочет связаться с Нахичеваном. Учитывая недавние политические события в регионе, в том числе вторжение Азербайджана в Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха) 19 сентября 2023 года и последовавший за ним захват территории, а также устоявшуюся геноцидальную армянофобию, азербайджанское вторжение сопряжено опасно высоким риском перерастания в геноцид", - говорится в публикации на сайте института.

В ней также отмечается, что геноцид выражается не только в массовых убийствах. "Геноцид также может выражаться в резне, зверствах и насильственном перемещении с территории коренных народов, когда идеология, лежащая в основе этих действий, направлена на уничтожение идентичности, полностью или частично", - указывают эксперты.

Институт обращает внимание на заявления официального Баку относительно Сюникской области Армении. Согласно публикации, несмотря на то, что, в последнее время официальные лица Азербайджана дистанцировались от плана создания Зангезурского коридора через Сюник, основания для беспокойства сохраняются, поскольку в публичных выступлениях азербайджанского руководства эта область именуется "Западным Азербайджаном".

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 25 октября заявил, что Армения и Азербайджан не смогли договориться о реализации проекта Зангезурского коридора, аналогичный проект можно осуществить с Ираном. При этом представитель президента Азербайджана Эльчин Амирбеков 5 октября говорил, что власти Азербайджана не требуют открытия экстерриториального коридора через Армению в Нахичевань, но настаивают, чтобы Ереван гарантировал безопасность движения на этом участке.

Угрозу вторжения Азербайджана на территорию Армении усматривали также посол Армении в Евросоюзе Тигран Балаян, госсекретарь США Энтони Блинкен. Сам президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 октября в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем признал, что претендует на восемь сел Армении..

"Азербайджан накапливает свои вооруженные силы вдоль границ с Арменией, в том числе в Нахичеване, который граничит с Турцией. На прошлой неделе Азербайджан провел серию совместных военных учений с Турцией, как и за несколько недель до вторжения в Арцах в сентябре 2020 года. Эти указывает, что Азербайджан готовится к возможному вторжению, одновременно стремясь запугать Армению, чтобы добиться уступок в виде земель и коридоров во избежания самого вторжения", - говорится в публикации института Лемкина.

Вероятность вторжения Азербайджана на территорию Армении всегда остается высокой, и Армения должна быть к этому готова, считает военный эксперт Мгер Акопян. По его словам, воинственные заявления Алиева никогда не прекращались.

"Арцах проглотили и сейчас постепенно переваривают это, следующий на подходе Сюник. Но аппетиты Алиева Сюником не ограничиваются. После Сюника возможно нападение как на Тавуш, так и на Гегаркуник", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Акопян.

Угроза вторжения Азербайджана на территорию Армении обусловлена не только накоплениями вооруженных сил близ границ, но и воинственными заявлениями, в том числе формулировкой о "западном Азербайджане". "Наша государственная система должна исходить из этих реалий, а мирная повестка наших властей - это пыль в глаза их избирателей, для их успокоения", - отметил Акопян.

Первым серьезным сигналом тревоги был отказ Ильхама Алиева от запланированной встречи в Гранаде после этнических чисток в Нагорном Карабахе. "Глава Евросовета Шарль Мишель позвонил Алиеву, и тот заявил о том, якобы "Армения пока не сдала ему восемь сел", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" азербайджановед Татевик Айрапетян.

По ее словам, это означало, что Азербайджан готовит почву для новой агрессии и открыто об этом заявляет. С тех пор Азербайджан ведет в этом направлении активную информационную работу.

"На днях на государственном ТВ Азербайджана был репортаж с названием "У Пашиняна есть два месяца" - срок для сдачи этих сел. Азербайджан интенсивно ведет инфовойну, в том числе, используя заявления самого Пашиняна, а также, отвергая западные площадки, потому что в логике этих переговоров было заложено то, что Армения должна пойти на серьезные уступки, и получить взамен нечто в виде мирного договора или признания границ", - отметила Айрапетян.

Армения, как она отметила, пошла на эти уступки, но при этом ничего не получила: более того, потеряла Нагорный Карабах, армянское население региона подверглось этнической чистке, а территориальная целостность Армении оказалась под угрозой. Айрапетян добавила, что Армения, вопреки всему продолжает прежнюю политику, потому что Никол Пашинян уже не может отступить от нее. "Чтобы Армения поменяла свой курс, Пашинян должен оставить власть, потому что он весь погряз в этой проблеме", - пояснила она.

По мнению Айрапетян, угроза возникает, когда Азербайджан достигает международного консенсуса, как по вопросу Нагорного Карабаха. "Не было ни соразмерной реакции, ни оценки, кроме пару заявлений, и тему закрыли. Теперь Алиев пытается получить консенсус и в этом вопросе, ссылаясь на какие-то обещания Пашиняна, при этом забывая о своих обязательствах, - в частности, освободить Арцвашен и оккупированные территории, начиная с 2020 года", - отметила Айрапетян.

Она добавила, что территории, на которые претендует Азербайджан, для Армении имеют стратегическое значение. Они связывают Армению с двумя из четырех соседей - с Ираном и Грузией. "Вопрос, почему глава (армянского) государства подверг угрозе эти территории и что он получил в обмен на это, как планирует нейтрализовать угрозу новой агрессии Азербайджана против Армении и собирается ли вообще это делать?", - заключила аналитик.

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