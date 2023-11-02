Бакинские аналитики сочли голословными выводы об угрозе вторжения Азербайджана в Армению

02 ноября 2023, 20:00

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Утверждения о высокой угрозе военного вторжения Азербайджана в Армению необоснованны, это не более чем попытки Армении дискредитировать Азербайджан, сочли опрошенные "Кавказским узлом" бакинские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", институт по предотвращению геноцида имени Лемкина считает вероятным вторжение Азербайджана на территорию Армении в течение ближайших недель. Опрошенные "Кавказским узлом" армянский аналитики назвали высокой вероятность такого вторжения. Госдепартамент США подтвердил решительную поддержку территориальной целостности Армении и пригрозил "серьезными последствиями" за любое нарушение ее суверенитета.

30 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали три основных принципа для подписания мирного договора: признание территориальной целостности, вопрос делимитации и демаркации границ и открытие региональных коммуникаций. Озвученные премьером принципы не могут стать предпосылкой для подписания мирного договора, полагают политологи в Армении.

По мнению военного эксперта, бывшего сотрудника информационно-аналитического управления Минобороны Азада Исазаде, высказывания о военной угрозе со стороны Азербайджана играют на руку Армении. "Утверждения о "высокой угрозе военного вторжения Азербайджана", прогнозы "новой войны против Армении", которые звучат в политических кругах в Ереване и на Западе со стороны различных институтов, НПО, отдельных аналитиков, депутатов и других преследуют цели как можно больше привлечь в Армению европейские структуры, увеличить число наблюдателей из ЕС. А с другой стороны, представить отсутствие военных действий со стороны Азербайджана против Армении как собственную заслугу - дескать, "мы предотвратили войну", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, опасения об азербайджанском военном вторжении надуманны. "У Азербайджана нет военных целей в Армении. И Армения уже не в том состоянии, чтобы угрожать Азербайджану. Да, остается нерешенным вопрос о Зангезурском коридоре. Но уже на официальном уровне Баку заявлял, что не имеет территориальных претензий к Армении, не намерен открывать коридор военным путем. Эти заявления подтверждаются и реальными шагами, и в частности началом строительства альтернативной дороги из Зангиланского района в Нахичеванскую автономную республику через Иран. Помимо, всего прочего попытка силового решения вопроса с Зангезурским коридором может вызвать для Баку осложнения на международном уровне, усилить внешнее давление на Азербайджан. В адрес Баку уже звучали угрозы в связи с проведением антитеррористической операции в Карабахе 19-20 сентября, хотя военные действия велись на территории Азербайджана за восстановление суверенитета страны. То, сейчас перемещение военных действий в Армению может вызвать более сильное давление со стороны Запада", - полагает Исазаде.

19-20 сентября Азербайджан провел контртеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели операции, а также подтвердил готовность Баку к подписанию мирного соглашения с Арменией. Подробнее о событиях 19-20 сентября рассказывается в справке "Кавказского узла "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Член Комитета Милли Меджлиса Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям, политолог Расим Мусабеков считает, что тема готовящего военного вторжения Азербайджана в Армению намеренно раздувается."В американском и европейском политикуме и в СМИ продолжают разгонять тему "ожидаемого" вторжения вооруженных сил Азербайджана в Армению, с целью пробить, так называемый, Зангезурский коридор. Постоянно топчется на этой теме малоизвестный до недавнего времени институт Лемкина, который не обладает компетенцией и международным авторитетом. За его громким названием скрывается малочисленное НПО, обслуживающее интересы влиятельного армянского лобби в США и Западной Европе", - сказал Мусабеков корреспонденту "Кавказского узла" .

На его взгляд, за этой политико-информационной кампанией кроются цели ее организаторов поставить себе в заслугу устранение несуществующей угрозы. "Официальный Баку на самом высоком уровне публично заявлял, что территориальных претензий к Армении не имеет. Также было заявлено уже и об утрате привлекательности для Азербайджана уже и Зангезурского коридора. Этому проекту есть альтернатива - дороги по иранскому берегу реки Араза для связи с Нахичеванской автономной республикой. Предположу, что цель недобросовестной возни заключается в том, чтобы нейтрализовать недовольство проармянских конгрессменов и сенаторов на Капитолийском холме, а также проармянских кругов в Европе за неспособность сохранить «армянским» Карабах. Поэтому раздувается опасность азербайджанского вторжения в Армению, с тем, чтобы потом поставить себе в заслугу предотвращение несуществующей угрозы. В такой версии заинтересовано и правительство Пашиняна, которое также будут стараться записать эту «заслугу» в свой актив", - отметил Мусабеков.

Исазаде считает, что Баку после восстановления суверенитета над всем Карабахом, склоняется к политическому решению вопросов о возвращении восьми сел, часть из которых являются анклавами. "Тем более, что Армения в принципе готова к обсуждению вопроса о делимитации границы в соответствии с Алматинской декларации 1991 года, то есть по границам двух республик на момент распада СССР, а по картам советского периода эти села принадлежат Азербайджану", - отметил Исазаде.

Еще одним признаком того, что Азербайджан в ближайшее время не начнет военные действия, сложность их ведения в это время года. "Эти села находятся в горной и предгорной местности, и там в ближайшие недели наступят холода, участятся осадки, ухудшится видимость. В таких условиях, конечно, ведение военных действий нецелесообразно", - отметил аналитик.

Сейчас у Азербайджана нет никаких военных и политических мотивов для вторжения в Армению, считает аналитик информационного агентства Turan Тофиг Тюркель. "Не хотят они открывать Зангезурский коридор, пожалуйста – Азербайджан построит дорогу в Нахичевань через Иран, но воевать с Арменией из-за этого не собирается", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 25 октября заявил, что Армения и Азербайджан не смогли договориться о реализации проекта Зангезурского коридора, аналогичный проект можно осуществить с Ираном. Отказ Азербайджана от воинственной риторики в вопросе Зангезурского коридора связан с позицией Запада и Ирана, заявили тогда армянские политологи. Азербайджан посылает сигнал Армении, что не собирается воевать с ней за транспортные коммуникации, подчеркнули азербайджанские аналитики.

Тюркель сомневается в том, что руководство Азербайджана прибегнет к военным действиям для освобождения "анклавов". "В экспертном сообществе, медиа звучат призывы и предположения, что Азербайджан может освободить восемь сел, все еще находящихся под контролем Армении военным путем. Это возможно отражение каких-то настроений в политических кругах. Однако, тут скорее речь идет о давлении на Ереван с приглашением поскорее подписать мирный договор, чем реальные намерения начать войну. В общем-то по возвращению анклавов, полуанклавов и других территорий принципиальных разногласий нет. Разница в позициях может быть разве в том, что Армения захочет отложить решение данного вопроса на процесс делимитации границы, а Баку будет настаивать прописать сроки возвращения сел уже в мирном договоре", - отметил Тюркель.

Вместе с тем, по его мнению, совсем исключать вероятность возобновления военных действий "не стоит". "Азербайджану война нужна меньше всего. Армения также, если исходить из здравого смысла, не заинтересована в новом кровавом противостоянии. Но ее могут подтолкнуть к этому как внутренние реваншистские силы, так и отдельные заинтересованные политические круги на Западе, чтобы получить основания для усиления давления на Азербайджан и введения против него санкций, а также введения в регион своих военных. Однако вряд ли такие сценарии будут на пользу Армении, так как она может спровоцировать Азербайджан на ассиметричный военный удар, а новое военное поражения обострит внутриполитическую ситуацию в этой стране. Западные государства, несмотря на усилия армянского лобби, вряд ли все-таки решатся ввести войска в регион с учетом неприятия этого Россией. С другой стороны и Турция не будет оставаться безучастной, если увидит военные угрозы Азербайджану. Поэтому подобные сценарии чреваты интернационализацией армяно-азербайджанского конфликта. Ввод военных из стран Европы только усугубит ситуацию в регионе, поскольку против этого резко выступает Россия", - полагает обозреватель агентства Turan.

Исазаде назвал несостоятельным использование отказа президента Азербайджана Ильхама Алиева от участия во встрече с Пашиняном в Гранаде 5 октября в качестве обоснования подготовки к войне. "Для переговоров между Азербайджаном и Арменией была сформирована Брюссельская площадка под модераторством президента Совета Евросоюза Шарля Мишеля. В рамках этого формата стороны постепенно двигались к миру в направлении мира. Однако в Гранаде предполагалось участие во встрече также лидеров Франции и ФРГ. Баку возразил, потому что Париж в последние годы откровенно поддерживает Армению и не скрывает этого. Азербайджан в таком случае выдвинул встречное предложение – раз во встрече принимает участие союзник Армении Франция, то и союзник Азербайджана Турция также должна участвовать. Однако европейцы не согласились на участие Турции, в связи с чем Азербайджан отказался от встречи. Поэтому усматривать в этом планы Азербайджана совершить военное вторжение в Армению абсолютно неверно. С таким же успехом можно обвинить Армению в подрыве мирного процесса в связи с отказом Пашиняна приехать на саммит СНГ в Бишкек, где Москва предлагала организовать встречу лидеров Азербайджана и Армении. Более того, Армения сорвала и встречу в Бишкеке на уровне глав МИД, не отправив своего министра иностранных дел", - отметил Исазаде.

Переговоры по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном в 2023 году существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов. Сторонам удалось достичь ряда договоренностей. Основные этапы переговорного процесса 2023 года описаны в справке "Кавказского узла" "Переговоры Азербайджана и Армении – 2023".

Не является и признаком подготовки Азербайджаном захвата территорий Армении и использование азербайджанскими политиками, журналистами, экспертами понятия "Западный Азербайджан" относительно территорий Армении, уверен Исазаде.

"Понятие "Западный Азербайджан" не является политическим обозначением. Оно используется для указания географического ареала, в котором исторически проживали азербайджанские тюрки. С таким же успехом Армению можно обвинять в подготовке к захвату территорий Турции. Ведь, в политических, научных кругах Армении, СМИ этой страны восточные территории Турции часто называют "Западной Арменией". Более того, расположенная на территории Турции гора Агрыдаг, которую армяне называют «Араратом» используется в государственной символике Армении, ее торговых брендах. В Армении все еще используют в отношении Азербайджана топонимы, нарушающие его суверенитет, такие как "Степанакерт", "Нагорный Карабах", "Арцах"", - отметил Исазаде.

Использование в Азербайджане понятия "Западный Азербайджан" относительно Армении подразумевает территориальные претензии к ней, считает Тюркель. "Это обозначение того, что на этой географии исторически жили азербайджанцы. И если ставится вопрос о возвращении армян в Карабах, то должно уважаться права изгнанных из Армении в конце 1980-х азербайджанцев из этой республики", - залючил он.

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