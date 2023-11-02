Госдеп подтвердил свою поддержку территориальной целостности Армении

02 ноября 2023, 11:35

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Госдепартамент США подтвердил решительную поддержку территориальной целостности Армении и пригрозил "серьезными последствиями" за любое нарушение ее суверенитета. Так Госдеп прокомментировал опасения аналитиков института Лемкина.

Как писал "Кавказский узел", институт по предотвращению геноцида имени Лемкина считает вероятным вторжение Азербайджана на территорию Армении в течение ближайших недель. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики назвали высокой вероятность такого вторжения.

30 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали три основных принципа для подписания мирного договора: признание территориальной целостности, вопрос делимитации и демаркации границ и открытие региональных коммуникаций. Озвученные премьером принципы не могут стать предпосылкой для подписания мирного договора, полагают политологи в Армении.

Госдепартамент США подтвердил решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Армении, отвечая на запрос армянской службы "Голоса Америки" в связи с обеспокоенностью аналитиков института Лемкина.

"Мы подчеркнули, что любое нарушение этого суверенитета и территориальной целостности повлечет за собой серьезные последствия. Мы регулярно подчеркиваем наши ожидания, например, предостережения против применения силы, и постоянно следим за ситуацией", - цитирует ответ Госдепа США "Голос Америки".

Армения - близкий партнер и друг США, добавил представитель Госдепа.

Напомним, 4 октября премьер-министр Никол Пашинян рассказал, что Армения надеялась подписать мирный договор с Азербайджаном в испанской Гранаде. 26 октября Пашинян заявил, что мирное соглашение Ереван и Баку могут заключить в ближайшие месяцы.

Угрозу вторжения Азербайджана на территорию Армении усматривали также посол Армении в Евросоюзе Тигран Балаян, госсекретарь США Энтони Блинкен. Сам президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 октября в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем признал, что претендует на восемь сел Армении.

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