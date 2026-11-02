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03:56, 2 ноября 2026

Гражданин Грузии освобожден после нарушения границы с Южной Осетией

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Южной Осетии за пересечение границы задержали гражданина Грузии Гелу Берианидзе. На следующий день его выдворили в Грузию.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Южной Осетии регулярно задерживают жителей Грузии по обвинению в нарушении границы. 9 октября суд оштрафовал двух жителей Грузии Гиорги Жужниашвили и Дито Мурадашвили, которые пересекли границу республики. Они будут выдворены на территорию Грузии.

31 октября пограничники Южной Осетии задержали за незаконное пересечение границы гражданина Грузии Гелу Берианидзе 1985 года рождения - жителя населенного пункта Бершуети Горийского муниципалитета, сообщает 1 ноября государственное информационное агентство "Рес" со ссылкой на пресс-службу КГБ республики.

По данным ведомства, Берианидзе перешел границу непреднамеренно в окрестностях населенного пункта Амдзарин Ленингорского района. 1 ноября он был выдворен из республики.

Про задержание и освобождение Берианидзе также сообщила Служба государственной безопасности Грузии, по данным которой гражданин "свободен и находится нар территории, контролируемой центральными властями", пишет "Грузия-онлайн".

Также отмечается, что в процессе освобождения были задействованы инструменты, включая "горячую линию", управляемую Миссией наблюдателей Европейского союза (EUMM) в Грузии.

Напомним, что в 2018 году министерство юстиции Грузии направило в Европейский суд по правам человека жалобу "Грузия против Российской Федерации", которая касается притеснений этнических грузин на территориях Абхазии и Южной Осетии, нарушений прав жителей приграничных сел и бордеризации. 9 апреля 2024 года ЕСПЧ постановил, что власти России нарушили права граждан Грузии, обустроив линию разграничения. Это решение ЕСПЧ имеет политическое значение, однако его практическое исполнение возможно лишь в отдаленной перспективе, указали грузинские аналитики.

Ограничения на переход линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, говорится в докладе международной правозащитной организации ("Кавказский узел" может сообщить название организации по запросу) "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии", опубликованном на "Кавказском узле".

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Автор: "Кавказский узел"

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