Акция защитников животных предварила протесты сторонников евроинтеграции Грузии

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На акции у парламента Грузии собравшиеся призвали горожан выйти на проевропейскую акцию в двухлетнюю годовщину протестов. До этого у администрации президента собрались зоозащитники, которые потребовали наказать виновных в убийстве бездомных животных.

Как писал "Кавказский узел", участники шествия в Тбилиси в 703-й день ежедневных протестов выступили против политики "Грузинской мечты", они прошли по центру города под лозунгом: "Грузия против Иванишвили".

На 704-й день непрерывного протеста, граждане снова собрались возле парламента и здания Тбилисского городского совета, пишет Publika.

Собравшиеся у здания парламента зачитали обращение к жителям Грузии по поводу митинга, запланированного на 28 ноября.

«Два года назад, 28 ноября, мы, граждане Грузии, вышли на улицы, потому что европейское будущее Грузии, ее независимость и свобода оказались под угрозой. 28 ноября исполняется два года сопротивления. Десятки тысяч людей, которые боролись и продолжают бороться неустанно, были избиты, подвергнуты пыткам, оштрафованы, арестованы, уволены с работы за защиту конституции и высланы из страны… Но они не смогли сломить нас", - говорится в обращении.

Участники акции отметили, что бороться нужно до победы. "28 ноября мы собираемся и объединяем всю Грузию: Ахалцихе, Батуми, Гори, Зугдиди, Телави, Кутаиси <...> Мы не бросим друг друга и Грузию. До конца – до победы!" – говорится в обращении.

Как следует из фото, опубликованных фотографом Георгием Мосиашвили, собравшиеся у здания парламента держали флаги Грузии и Евросоюза, лозунги. Многие сидели на парапете или ступенях парламента.

Представители организаций по защите животных провели сегодня вечером акцию у Администрации правительства.

Грузинские активисты призвали прокуратуру выяснить обстоятельства смерти и захоронения собак на окраине Тбилиси и сопоставить их с поступавшими сведениями владельцев об исчезновениях животных.

Участники акции требуют пресечь факты возможного негуманного обращения с бездомными собаками и наказать предполагаемых правонарушителей.

Если со стороны властей не последует соответствующей реакции на произошедшее, акция протеста состоится и 8 ноября.

«К сожалению, подтвердилось то, о чём мы на протяжении нескольких месяцев говорили здесь, на акциях: представители режима Иванишвили продолжают массовую бойню бездомных собак вместо того, чтобы проводить их стерилизацию и вакцинацию и таким образом пытаться сократить их численность. Надеюсь, что теперь общество всё же активизируется, потому что, если нас не будет много, естественно, они не остановятся. Что касается расследования, у меня нет никаких надежд на него. Я требую ареста главы службы мониторинга. Если ничего не изменится, на следующей неделе мы соберёмся в то же время», — заявил Лаша Чхартишвили.

Министерство внутренних дел Грузии начало расследование в связи с распространёнными видеокадрами захоронений животных. Как сообщили в МВД, расследование начато по статье 259 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за истязание животных, жестокое обращение с ними или иные формы насилия.

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