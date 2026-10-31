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23:59, 31 октября 2026

В 703-й день протестов участники шествия выступили против политики "Грузинской мечты"

Участники шествия в Тбилиси. Скриншот фото Mo Se от 31.10.26, https://www.facebook.com/photo/?fbid=4486621991652538&set=pcb.4486623771652360 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники шествия в Тбилиси в 703-й день ежедневных протестов выступили против политики "Грузинской мечты" , они прошли по центру города под лозунгом "Грузия против Иванишвили".

Как писал "Кавказский узел", сторонники евроинтеграции Грузии в 702-й день непрерывных протестов потребовали освободить политических заключенных и выступили против политического курса "Грузинской мечты". 

В Тбилиси прошел традиционный «Субботний марш». Участники акции собрались у станции метро «Авлабари», откуда маршем направились к проспекту Руставели. Лозунг сегодняшнего шествия - «Грузия против Иванишвили», пишет "Интерпрессньюс".

Сотрудники полиции сопровождают шествие. Скриншот фото Publika от 31.10.26, https://www.facebook.com/photo?fbid=1919160416150166&set=pcb.1919160532816821 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).Как следует из фото, опубликованных изданием Publika, собравшиеся несли флаги Грузии, Евросоюза, Украине, портреты осужденных в связи с участием в протестных акциях, лозунги. Многие из собравшихся были в маскарадных костюмах и гриме в связи с Хэллоуином. Участников шествия сопровождало большое количество силовиков.

На шествии присутствовала пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили, следует из фотографий, опубликованных фотографом Георгием Мосиашвили (Mo Se).

Сегодня 703-й день ежедневных протестов, пишет JamNews. Как следует из видео, опубликованного изданием, на шествие собралось множество людей, они заняли половину проезжей части на улицах с несколькими полосами, на части улиц участники шествия шли по тротуарам либо занимая все дородное полотно. Многие пришедшие на акцию несли флаги Грузии, Шествие сопровождалось барабанщиками, которые задавали ритм движению, свистками. Сигналили участникам и водители проезжавших машин.

Требования участников акций остаются неизменными: освобождение задержанных во время проевропейских акцией и назначение новых парламентских выборов, - говорится в видео.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: "Кавказский узел"

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