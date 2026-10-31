Протестующие в Тбилиси раскритиковали затянувшийся ремонт проспекта Руставели
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Сторонники евроинтеграции Грузии в 702-й день непрерывных протестов потребовали освободить политических заключенных и выступили против политического курса “Грузинской мечты”.
Как писал "Кавказский узел", 29 октября сторонники евроинтеграции Грузии, несмотря на сильный дождь, вышли на акцию протеста в центре Тбилиси в 701-й день подряд.
Активисты с национальными флагами и флагами Евросоюза собрались вечером 30 октября под стенами парламента Грузии и у здания городского совета Тбилиси с неизменными требованиями – освободить всех арестованных за участие в протестах, отменить репрессивные законы, вернуть страну на евроатлантический курс и провести свободные выборы, пишет Publika.
Собрание на проспекте Руставели 30 октября состоялось в 702-й вечер подряд, отмечает Netgazeti.
Демонстранты держали плакаты “Крах режиму”, “Огонь олигархии”, “Абхазия это Грузия. Слава героям!”, “Свободу узникам режима” и “2026: Орбан-Вучич-Бидзина”, следует из серии снимков на странице фотографа Георгия Мосиашвили (Mo Se) в Facebook*.
Один из плакатов выразил возмущение протестующих относительно затянувшегося ремонта проспекта Руставели: на фоне масштабных работ главная улица столицы местами стала практически непроходимой для людей. “Наше нахождение на тротуаре мешает пешеходам, а сейчас проспект Руставели безопасен?” – гласил плакат.
Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Никита Потураев 30 октября выразил обеспокоенность в связи с продолжающимся процессом в Конституционном суде Грузии, где рассматривается иск “Грузинской мечты” о запрете пяти оппозиционных политических сил.
“Возможность граждан свободно выражать свои политические предпочтения и делать выбор между реальными политическими альтернативами имеет фундаментальное значение для демократии”, – напомнил Потураев, чьи слова цитирует “Интерпрессньюс”.
Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.