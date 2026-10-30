Представители греческой общины вспомнили убитых в годы репрессий на Кубани

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В селе Мерчанском Крымского района, где установлен первый мемориал памяти греков жертв сталинских репрессий, собравшиеся провели траурный митинг и возложили цветы к памятному знаку, в мероприятии участвовали представители властей.

Как писал "Кавказский узел", историк, исследователь депортаций советских греков Иван Джуха рассказал, что в ходе операции НКВД против греков в Краснодарском крае было расстреляно более 5 тысяч человек. На акции в Кабардинке 30 октября 2025 года собравшиеся вспомнили жертв сталинских репрессий. В годы Большого террора сотрудники НКВД арестовали 13,5 тысячи греков, 11 тысяч из них были расстреляны, сообщил историк Иван Джуха.

Жертвами массовых репрессий стали представители всех - и старых, и новых - слоёв советского общества. С 1930 по 1953 год через исправительно-трудовые лагеря прошли 11,8 миллиона человек, через колонии - 6,5 миллиона, всего - 18,3 миллиона человек. Только в период Большого террора, в 1937-1938 годах, приговор к высшей мере наказания получили более 786 тысяч человек, - отметил Джуха в своей лекции.

Власти отчитались об акции о поминовении греков- жертв репрессий

В селе Мерчанском Крымского района состоялось траурное мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий.



У памятника жертвам политических репрессий собрались жители села, представители администрации Крымского района и администрации Мерчанского сельского поселения, а также члены Местной национально‑культурной автономии греков муниципального образования Крымский район. Они почтили память жителей села, расстрелянных в 1930–1940‑е годы, сообщает администрация Крымского района в своем Telegram-канале.



Заупокойную панихиду по невинно убиенным провел настоятель храма протоиерей Владимир Фролов. К собравшимся обратились представители администрации района, села и председатель Общественной организации «Местная национально культурная автономия греков муниципального образования Крымский район» Александр Масияди.

Среди множества народов, чьи судьбы были искалечены этой бедой, особое место занимает греческая община СССР, пишет сегодня Греческое общество Краснодара «Греческая национально-культурная автономия «РОМИОСИНИ».

В 1930‑е годы начались массовые репрессии против греков, живших на побережье Чёрного моря, в Крыму, на Кавказе и в Приазовье. Греков обвиняли в «шпионаже в пользу Греции», «контрреволюционной деятельности», связях с зарубежными диаспорами. Аресты шли волнами: под удар попадали не только «подозрительные» по происхождению, но и учителя, священники, колхозники, рабочие. Кульминацией стала так называемая «греческая операция» НКВД 1937–1938 годов. По директиве № 50215 от 11 декабря 1937 года в течение нескольких месяцев были арестованы десятки тысяч греков. Людей судили по ускоренным процедурам «троек», часто без права на защиту. Многих расстреляли, других отправили в лагеря, говорится в сообщении.

В 1930‑е годы начались массовые репрессии против греков, живших на побережье Чёрного моря, в Крыму, на Кавказе и в Приазовье. Греков обвиняли в «шпионаже в пользу Греции», «контрреволюционной деятельности», связях с зарубежными диаспорами. Аресты шли волнами: под удар попадали не только «подозрительные» по происхождению, но и учителя, священники, колхозники, рабочие.

Историк указал на ответственность Сталина за репрессии против греков

Кульминацией стала так называемая «греческая операция» НКВД 1937–1938 годов. По директиве № 50215 от 11 декабря 1937 года в течение нескольких месяцев были арестованы десятки тысяч греков. Людей судили по ускоренным процедурам «троек», часто без права на защиту. Многих расстреляли, других отправили в лагеря, сообщает общество "Греки России" на своем сайте.

11 декабря 1937 года нарком Ежов подписал директиву, согласно которой органы НКВД разоблачили «широкую сеть греческих шпионов». В ночь с 14 на 15 декабря по всему СССР начались аресты греков. Так проходила так называемая «греческая операция».

«Мой дед спрятался в чужом доме на чердаке и просидел там 10 дней, пока аресты не пошли на убыль. Хозяева его подкармливали, и он все эти дни не появлялся ни на улице, ни на работе. А работал он возчиком. Возил на подводах из каменоломни песчаник для строительных нужд. 24 декабря он вернулся домой, полагая, что беда миновала, и в эту же ночь за ним пришли», - приводила слова Ивана Джухи "Говорит НеМосква" (внесено в реестр иноагентов).

Главным документом было решение Политбюро за личной подписью Сталина

По словам Джухи, доносы — не причина арестов и массовых расстрелов. "Главным документом было решение Политбюро за личной подписью Сталина. "егиональным управлениям НКВД спускали план, сколько человек они должны арестовать. В этом плане указывалось, сколько из них должно быть расстреляно, а сколько отправлено в лагеря. Точно такие директивы, как под копирку, были написаны для зачистки других этносов. Греческая стала 13-й в череде таких национальных операций. Миф о непричастности Сталина, миф о том, что всё это вина доносчиков, прочно укоренился и поддерживается благодаря пропаганде и невежеству людей", - подчекрнул историк.

При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне". Решение о том, какие народы подвергнуть репрессиям, зависело напрямую от Сталина, рассказал в 2022 году "Кавказскому узлу" историк и член Ассоциации исследователей российского общества Борис Соколов.

На сайте "Греки России" приводится информация о том, где установлены памятные знаки о жертвах-репрессий-греках. В селении Мерчанское Крымского района Краснодарского края (первый мемориал памяти греков жертв сталинских репрессий, открыт в 1988 году), в селе Витязево Анапы, мемориальный колокол всегреческой памяти в Краснодаре (на Всесвятском мемориальном кладбище), Кабардинке, Абинске, Новороссийске, в селе Лесное Большого Сочи, в пространстве греческой общины «Прометей» г. Владикавказ, в Донецкой Народной Республике, Поклонный крест памяти греков жертв сталинских репрессий в 1930-х гг. в Магадане (открыт 10 сентября 2011 года).

Напомним, что 30 октября с 1991 года отмечается в России как День памяти жертв политических репрессий. В 2021 году, в частности, жители и гости Сочи в этот день возложили цветы к памятнику жертвам репрессий. Эпоху 1930-х годов в СССР можно сравнить с современностью, когда за политические взгляды люди оказываются в тюрьме, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" сочинцы.