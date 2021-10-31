Сочинцы почтили память жертв политических репрессий

31 октября 2021, 03:54

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В день памяти жертв политических репрессий жители Сочи и отдыхающие возложили цветы к памятнику на перекрестке улиц Парковой и Конституции. Эпоху 30-х годов XX века в СССР можно сравнить с современностью, когда за политические взгляды люди оказываются в тюрьме, считают опрошенные "Кавказским узлом" сочинцы.

Как писал "Кавказский узел", День памяти жертв политических репрессий отмечается в России, начиная с 1991 года. Участники акции памяти в Астрахани констатировали, что каждый год такие мероприятия посещает все меньше людей, а участники акции памяти в Кабардино-Балкарии посетовали, что местные жители, в том числе потомки жертв, равнодушны к теме сталинских репрессий.

30 октября немногочисленные сочинцы и гости курорта возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий на перекрестке улиц Парковая и Конституции, передает корреспондент "Кавказского узла".

Сочинская активистка Ирэн Ильенкова на своей странице в соцсети Facebook напомнила сочинцам и гостям курорта, что "30 октября во всех городах России тысячи людей придут отдать дань памяти жертвам политических репрессий". "В каждой семье есть кто-то, кто пострадал в этот страшный период советской истории. Мы не имеем право о них забывать! Мы помним о них!" - отметила Ильенкова.

Она отметила, что в связи "по эпидемиологическим обстоятельствам" не может быть организатором акции «Возвращение имен». Ильенкова предложила прийти к памятному месту у мартиролога (ул. Парковая, на пересечении с ул. Конституции) "принести цветы, поминальные свечи". "Пусть не будут забыты имена людей расстрелянных, репрессированных в годы сталинского террора. Нельзя забывать и о всех политпреследуемых. Мы не можем допустить, чтобы история повторилась!», - написала она.

Корреспонденту "Кавказского узла" Ирэн Ильенкова рассказала, что когда она с соратниками пришла к мартирологу, там уже были возложены цветы. По ее словам, люди стояли возле памятника, вспоминали своих репрессированных родственников, сравнивали ситуацию того времени с современной.

За акцией возложения цветов в течении дня наблюдали сотрудники полиции в форме и в штатском.

Корреспондент "Кавказского узла" спросила жителей Сочи об их отношении к увековечиванию памяти жертв политических репрессий в СССР 30-х годов прошлого столетия.

По мнению 27-летнего Алексея, ситуацию тогда можно сравнить с современной Россией. "Все знают, кто заказал убийство Бориса Немцова, кто убил Анну Политковскую, кто отравил Алексея Навального и, когда не получилось, его бросили в тюрьму. Все знают, кто отдает указы разгонять мирные собрания и митинги, кто заставляет фальсифицировать протоколы и кто сажает невиновных в тюрьмы. Сейчас в тюрьмах тысячи невиновных людей, которые сидят только за свои убеждения и мнение», - сказал он.

Его подруга 25-летняя Светлана высказала аналогичное мнение о современных репрессиях. По ее словам, им пришлось провести 10 суток под арестом за участие в акции в поддержку Навального.

50-летний сочинец Сергей пришел, чтобы возложить цветы к мартирологу, так как его дед был отправлен в лагеря за свое вольнодумство, где и умер. Он считает, что «история повторяется». «Меня, как и деда, могут отправить в современный Гулаг, чтобы показать, кто в стране хозяин. Это власть преступна и способна на все», - считает он.

37-летняя Ольга Каменская из Красноярска отдыхает в Сочи. Она возложила цветы к мартирологу. "Я неравнодушна к прошлому, настоящему и будущему нашей страны, которая катится в пропасть", - считает она.