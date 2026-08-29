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02:27, 29 августа 2026

Аналитики прокомментировали строительство очередной школы хафизов в Чечне

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Чечне началось строительство школы хафизов на 280 учениц. При этом в республике уже работает 11 таких школ и 457 медресе. Такие школы не являются альтернативой обычных общеобразовательных, это всевозрастные факультативы.

22 августа в Грозном началось строительство школы хафизов для 280 учениц, которая будет носить имя дочери пророка Мухаммеда Фатыматуз-Захра, сообщает "Чечня сегодня".

Расходы на строительство взял на себя региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова. На церемонии, посвященной началу строительства школы, муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев заявил, что школы хафизов Чечни известны далеко за пределами региона, их воспитанники регулярно занимают призовые места на международных конкурсах чтецов Корана.

Третий сын главы Чечни Рамзана Кадырова в 2013 году в возрасте шести лет Адам Кадыров сдал экзамен на знание Корана наизусть на арабском языке, став самым молодым в России хафизом, говорится в его биографии на "Кавказском узле".

Ранее, в июне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в республике функционирует 11 школ хафизов, где обучаются 1040 учащихся, и 457 исламских медресе, в котором обучаются более 45 тысяч человек, пишет "Чечня сегодня".

Российский исламовед на условиях анонимности сообщил, что в РФ в настоящее время не существует исламских учебных заведений с полным циклом среднего образования. «Поэтому медресе и школы хафизов не являются конкурентом светского общего среднего образования и не могут быть параллельной структурой. Это скорее факультативы, причем всевозрастные. В медресе при мечетях могут обучаться основам ислама люди любых возрастов и с любым образованием. То же самое и обучение в школах хафизов. Но так как основная задача их - это запоминание учащимися текста Коран от первого до последнего знака со всеми правилами чтения, то, конечно, такое возможно для людей с хорошей памятью. Пенсионером это сложнее сделать, поэтому туда идут люди более молодые, но не обязательно школьники», - рассказал он 28 августа корреспонденту "Кавказского узла".

По словам исламоведа, по числу медресе в России лидирует Дагестан. «Не могу назвать точно количества, но Дагестан традиционно силен в этом и держит планку», - сказал он.

В то же время, в РФ имеются вузы с исламским богословским образованием и в этом лидирует Татарстан. «Их выпускники не только с дипломом богослова выходят из стен учебного заведения, но и со светской специальностью преподавателя или переводчика арабского языка. А по качеству таких вузов на первом месте Татарстан, который является символическим центром российского ислама. Основные все-таки вузы созданы в Татарстане - Российский исламский университет, Болгарская академия», - пояснил исламовед.

Член Совета Адама Смита, политолог Сергей Бойко считает, что создание школы хафизов вряд ли являются частью предвыборной кампании Кадырова и не принесёт какой-то дополнительной лояльности электората. «Особой разницы в текущем моменте нет. Так как в административном плане на учащихся воздействуют одинаково», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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