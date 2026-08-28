×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:28, 28 августа 2026

Жители центра Тбилиси рассказали о предшествовавшем убийству россиянина конфликте

Сквер Бараташвили в Тбилиси, где произошло убийство гражданина России. Фото: Newsgeorgia / https://www.newsgeorgia.ge/v-centre-tbilisi-ubit-grazhdanin-rossii/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тело 40-летнего гражданина России сегодня на рассвете обнаружили прохожие в сквере у памятника Бараташвили в центре Тбилиси. Убийству предшествовал конфликт в супермаркете, место, где нашли тело, не оборудовано камерами видеонаблюдения. 

Как писал "Кавказский узел", тело абхазского блогера Даура Буавы, который был обвинен в Абхазии в госизмене, обнаружено в жилой квартире в Тбилиси. Следствие ведется по статье "доведение до самоубийства".

Тело россиянина найдено на рассвете

Тело гражданина России на рассвете обнаружили прохожие. По предварительным данным, ему нанесли несколько ножевых ранений, передает телекомпания "Pirveli".

Конфликт начался в магазине "Спар", а после этого они пошли в сторону Бараташвили. Камеры здесь нигде не работают

По словам местных жителей, незадолго до убийства у россиянина произошел конфликт в одном из супермаркетов. Предположительно, после ссоры несколько мужчин продолжили выяснять отношения уже на улице. Официально эта версия пока не подтверждена.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что за распространением сообщений о якобы враждебном отношении к российским туристам стоит саботаж против собственной страны, фактически возложив ответственность за кампанию по дискредитации туристического сектора страны на внутренних критиков власти.

"Конфликт начался в магазине "Спар", а после этого они пошли в сторону Бараташвили. Камеры здесь нигде не работают, и не удалось установить, что произошло и при каких обстоятельствах. Я живу здесь, но никаких звуков конфликта не было", - рассказала местная жительница.

Камеры не зафиксировали случившееся

Отдельно отмечается, что сквер, в котором произошло убийство, не оборудован камерами видеонаблюдения. Исходя из этого, возникает вопрос, каким образом следствие сможет идентифицировать преступника, сообщает телеканал.

Известно, что мужчина въехал в Грузию 26 августа. Цель его визита на данном этапе неизвестна.

На месте происшествия работают эксперты-криминалисты, весь сквер оцеплен полицией. МВД возбудило уголовное дело по статье 108 УК Грузии - умышленное убийство. О задержании подозреваемых или установлении их личности МВД Грузии пока не сообщало.

Напомним, что в соцсетях вызвало резонанс нападение жителя Грузии Георгия Чигладзе на русскоговорящую туристку. По утверждениям одной из участниц инцидента, следствие подтвердило, что девушки не обливали гостей свадьбы водой, не оскорбляли их и не портили аппаратуру. К 3 августа гражданка России, которую ударил Чигладзе, вместе с подругами уехала из Грузии. 4 августа адвокат Георгия Чигладзе опубликовал запись с камер отеля в Телави. Видео подтверждает, что на участников свадьбы была вылита вода. Еще в июле в сети распространились сгенерированные искусственным интеллектом изображения с Михаилом Саакашвили и Георгием Чигладзе, указывал портал проверки фактов "Детектор мифов". 

Грузинские полицейские заявили, что Чигладзе напал на туристку из-за оскорбления в адрес участников свадьбы. Подруга пострадавшей утверждает, что конфликт возник из-за русского языка. Суд в Телави освободил Чигладзе под залог. В суде он заявил, что сожалеет о случившемся. Сама пострадавшая заявила, что они не провоцировали участников свадьбы.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправьте сообщение, фото или видео через бот «Кавказского узла» в Telegram или через WhatsApp.
Telegram-бот
+358 46 564-7754
Мобильная форма
В Telegram - после перехода нажмите «Запустить бота» и отправьте сообщение. Фото и видео можно прикрепить через значок скрепки, выбрав пункт «Файл».

В WhatsApp - перейдите в чат с «Кавказским Узлом» и отправьте сообщение. Фото, видео и документы прикрепляются через значок скрепки.
Новости
Логотип Abzas Media. Скриншот фото https://vesti.az/xeber/kriminal/zaderzana-eshhe-odna-sotrudnica-internet-izdaniya-abzas-media-504466 Жалобы на авторские права привели к блокировке страниц Abzas Media и Toplum TV в Instagram*

Instagram* заблокировал страницы независимых азербайджанских изданий Abzas Media и Toplum TV, работающих в изгнании, после жалоб на нарушение авторских прав. Представители редакций считают происходящее частью скоординированной кампании по ограничению их аудитории и связывают атаки с давлением властей Азербайджана на независимые СМИ. 

Денис Куланин. Скриншот фото https://t.me/NGnewsgeorgia/29284 Освобожденному по помилованию россиянину угрожает депортация из Грузии

Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал осужденного на два года за повреждение полицейской машины во время акции протеста в Тбилиси россиянина Дениса Куланина. После освобождения Куланин помещен в депортационный центр.

В село Шюкюрбейли сегодня вернулись 86 членов азербайджанских семей. Скриншот фото Report от 28.08.26, https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/v-dzhebrailskie-sela-shukyurbejli-i-horovlu-vozvrashayutsya-eshe-18-semej#gallery_09db1fbdb2a71167f90837da7c5587b3-5 15 азербайджанских семей вернулись в Джебраильский район

В село Шюкюрбейли сегодня вернулись 86 членов азербайджанских семей, покинувших Джебраильский район во время карабахского конфликта.

Руководители "Грузинской мечты": Гарибашвили, Иванишвили, Кобахидзе и Мдинарадзе. Фото: Netgazeti / https://netgazeti.ge/news/753109/ Вице-премьер Грузии объявил об уходе из политики на фоне нового обвинения Гарибашвили

Влиятельный лидер правящей партии "Грузинская мечта", вице-премьер Мамука Мдинарадзе объявил об уходе из политики. Заявление прозвучало спустя три дня после предъявления новых коррупционных обвинений бывшему премьеру Ираклию Гарибашвили.

Заключенный. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Житель Ставрополья осужден за участие в террористическом сообществе

К семи годам колонии приговорен житель Ставрополья, который во время отбывания наказания в колонии вступил в ряды террористического сообщества.

Грозный. Фото: "Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/news/society/157108/ Аналитики спрогнозировали безальтернативные выборы главы Чечни

Реальной политической конкуренции на предстоящих выборах главы Чечни не будет, участие Халида Накаева и Исмаила Денильханова нужно для демонстрации формальной альтернативы действующему главе Рамзану Кадырову.

Персоналии
Рашид Темрезов на встрече с президентом В. Путиным. Фото: http://government.ru/docs/18731/photolents.html
11:59, 28 августа 2026
Темрезов Рашид Бориспиевич
Сергей Меняйло. Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе
11:53, 28 августа 2026
Меняйло Сергей Иванович
Бахруз Самедов. Фото https://freebahruzcampaign.org/
13:51, 27 августа 2026
Самедов Бахруз Валех оглы
События
17:50, 28 августа 2026
Новая группа бойцов вылетела из Грозного в зону СВО
16:00, 28 августа 2026
Офицер из Ростовской области убит в военной операции
10:27, 28 августа 2026
Боец из Дагестана убит в зоне военной операции
07:49, 28 августа 2026
Военный осужден в Нальчике за отсутствие в части
05:51, 28 августа 2026
Боец из Южной Осетии убит в зоне СВО
04:52, 28 августа 2026
Житель Дагестана заподозрен в призывах к терроризму
Все события дня
Темы дня
Дорожный рабочий во время намаза в Астрахани. 27 августа 2026 г. Скриншот видео https://t.me/astrakhansu/47017
27 августа 2026, 16:44
Дорожный рабочий из Чечни оштрафован за публичный намаз в Астрахани

Иван Таценко в зале суда. Фото: объединённая пресс-служба судов Краснодарского края
27 августа 2026, 12:44
Суд оставил в силе наказание кубанскому силовику за избиение задержанного

Бахруз Самедов. Фото: https://www.facebook.com принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
27 августа 2026, 08:55
Азербайджанский ученый пожаловался на отсутствие медицинской помощи в колонии

Спутниковый снимок показывает нефтяные пленки в местах затопления кормовой части «Волгонефть-212» (цифра 1) и носовой части «Волгонефть-239» (цифра 2) на 25 августа 2026 г. Скриншот https://t.me/greensatru/238
26 августа 2026, 16:33
Утечка с затонувших близ Анапы танкеров фиксируется после отчета об окончании откачки мазута

За публичный намаз оштрафовали рабочего из Чечни в Астрахани.
За публичный намаз оштрафовали рабочего из Чечни в Астрахани.
«Где Седа?» — подругу пропавшей уроженки Чечни задержали на пикете в Грозном.
«Где Седа?» — подругу пропавшей уроженки Чечни задержали на пикете в Грозном.
Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Показать больше