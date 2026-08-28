Жители центра Тбилиси рассказали о предшествовавшем убийству россиянина конфликте

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тело 40-летнего гражданина России сегодня на рассвете обнаружили прохожие в сквере у памятника Бараташвили в центре Тбилиси. Убийству предшествовал конфликт в супермаркете, место, где нашли тело, не оборудовано камерами видеонаблюдения.

Как писал "Кавказский узел", тело абхазского блогера Даура Буавы, который был обвинен в Абхазии в госизмене, обнаружено в жилой квартире в Тбилиси. Следствие ведется по статье "доведение до самоубийства".

Тело россиянина найдено на рассвете

Тело гражданина России на рассвете обнаружили прохожие. По предварительным данным, ему нанесли несколько ножевых ранений, передает телекомпания "Pirveli".

Конфликт начался в магазине "Спар", а после этого они пошли в сторону Бараташвили. Камеры здесь нигде не работают

По словам местных жителей, незадолго до убийства у россиянина произошел конфликт в одном из супермаркетов. Предположительно, после ссоры несколько мужчин продолжили выяснять отношения уже на улице. Официально эта версия пока не подтверждена.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что за распространением сообщений о якобы враждебном отношении к российским туристам стоит саботаж против собственной страны, фактически возложив ответственность за кампанию по дискредитации туристического сектора страны на внутренних критиков власти.

"Конфликт начался в магазине "Спар", а после этого они пошли в сторону Бараташвили. Камеры здесь нигде не работают, и не удалось установить, что произошло и при каких обстоятельствах. Я живу здесь, но никаких звуков конфликта не было", - рассказала местная жительница.

Камеры не зафиксировали случившееся

Отдельно отмечается, что сквер, в котором произошло убийство, не оборудован камерами видеонаблюдения. Исходя из этого, возникает вопрос, каким образом следствие сможет идентифицировать преступника, сообщает телеканал.

Известно, что мужчина въехал в Грузию 26 августа. Цель его визита на данном этапе неизвестна.

На месте происшествия работают эксперты-криминалисты, весь сквер оцеплен полицией. МВД возбудило уголовное дело по статье 108 УК Грузии - умышленное убийство. О задержании подозреваемых или установлении их личности МВД Грузии пока не сообщало.

Напомним, что в соцсетях вызвало резонанс нападение жителя Грузии Георгия Чигладзе на русскоговорящую туристку. По утверждениям одной из участниц инцидента, следствие подтвердило, что девушки не обливали гостей свадьбы водой, не оскорбляли их и не портили аппаратуру. К 3 августа гражданка России, которую ударил Чигладзе, вместе с подругами уехала из Грузии. 4 августа адвокат Георгия Чигладзе опубликовал запись с камер отеля в Телави. Видео подтверждает, что на участников свадьбы была вылита вода. Еще в июле в сети распространились сгенерированные искусственным интеллектом изображения с Михаилом Саакашвили и Георгием Чигладзе, указывал портал проверки фактов "Детектор мифов".

Грузинские полицейские заявили, что Чигладзе напал на туристку из-за оскорбления в адрес участников свадьбы. Подруга пострадавшей утверждает, что конфликт возник из-за русского языка. Суд в Телави освободил Чигладзе под залог. В суде он заявил, что сожалеет о случившемся. Сама пострадавшая заявила, что они не провоцировали участников свадьбы.