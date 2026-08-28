Житель Ставрополья осужден за участие в террористическом сообществе

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К семи годам колонии приговорен житель Ставрополья, который во время отбывания наказания в колонии вступил в ряды террористического сообщества.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Ставропольского края виновным в участии в террористическом сообществе.

По данным УФСБ России по региону, в 2018 году мужчина, отбывая наказание в колонии в Калмыкии, добровольно вступил в ряды запрещенной организации, пишет 27 августа "Коммерсант".

Суд признал обвиняемого виновным в участии в деятельности запрещенного в России террористического сообщества и приговорил к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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