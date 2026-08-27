Путин назвал кандидатов на пост главы Карачаево-Черкесии

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Помимо действующего главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова на пост главы республики претендуют депутаты парламента Александр Чайка и Крым Шхахов. Главу республики выберут депутаты парламента 20 сентября.

Как писал "Кавказский узел", 28 августа 2021 года Владимир Путин представил в качестве кандидатов на пост главы Карачаево-Черкесии действующего главу региона Рашида Темрезова, а также депутатов заксобрания от ЛДПР Олега Жедяева и "справедливоросса" Рената Акбаева. Акбаев выразил уверенность, что победил бы на прямых выборах, а Олег Жедяев не увидел для себя шансов на победу. Депутаты парламента Карачаево-Черкесии 19 сентября 2021 года единогласно переизбрали Рашида Темрезова главой республики на новый срок.

Рашид Темрезов руководит Карачаево-Черкесией с 2011 года. 18 сентября 2016 года депутаты парламента Карачаево-Черкесии единогласно переизбрали Темрезова главой республики на новый срок.

Президент России Владимир Путин внес в парламент Карачаево-Черкесии кандидатуры для избрания на должность главы республики, сообщил сегодня республиканский парламент в своем Telegram-канале.

По предложениям политических партий он представил на рассмотрение Народного собрания (парламента) Карачаево-Черкесии трех кандидатов. Рашид Темрезов – действующий глава Карачаево-Черкесии, выдвинут партией "Единая Россия", Александр Чайка – председатель комитета парламента Карачаево-Черкесии по регламенту и мандатным вопросам, выдвинут ЛДПР, Крым Шхахов – председатель комитета Народного собрания КЧР по промышленности, транспорту и энергетике, выдвинут партией "Справедливая Россия".

"Согласно действующему законодательству республики, глава Карачаево-Черкесии будет избран депутатами парламента в единый день голосования 20 сентября на очередном пленарном заседании законодательного органа", - проинформировал парламент.