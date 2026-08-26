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22:19, 26 августа 2026

Власти рапортовали о завершении строительства домов в пострадавшей от наводнения Мамедкале

Новый микрорайон в Мамедкале. Стоп-кадр видео администрации Дербентского района от 26.08.26, https://t.me/glava_derbent_rayona/1695

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Строительство домов для жителей Мамедкалы, жилье которых после наводнения непригодно для жизни, завершено.

Как писал "Кавказский узел", на стройплощадке в Мамедкале, где возводятся дома для пострадавших от наводнения, во время визита чиновников 13 июня было минимальное количество техники. Власти республики пообещали жесткий контроль сроков строительства, но увиденное вызывает сомнения в реальности сдачи домов в срок, указали дагестанские telegram-каналы. Уже к началу июля темпы строительства существенно возросли.

Поселок Мамедкала, где в результате прорыва дамбы почти 260 жилых домов с приусадебными участками оказались в зоне затопления, стал одним из наиболее пострадавших населенных пунктов в Дагестане, для помощи местным жителям туда прибыли сотни волонтеров. Именно от волонтеров пострадавшие главным образом получали помощь, рассказывали сельчане. 

Завершено строительство нового микрорайона для переселенцев в Мамедкале, отчитался в своем Telegram-канале сегодня глава Дербентского района Эльман Аллахвердиев. «Посмотрите, какая красота получилась! Это не просто дома, это комфортное пространство для жизни наших земляков», — пишет он.

По словам чиновника, «совсем скоро Глава республики и Премьер-министр лично вручат ключи от новых добротных домов нашим жителям».

На приложенном к публикации видео показаны ряды домов. В сюжете говорится, что работы в основном завершены, осталась уборка, установка вытяжек, а все бригады договорились собраться на субботник.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

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Автор: "Кавказский узел"

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