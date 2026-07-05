Правительство Дагестана похвалилось темпами строительства домов в Мамедкале

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Дома для пострадавших от наводнения в Мамедкале подрядчик обещает сдать к середине августа. Темпы строительства возросли, полностью залиты 52 дома. Семьи, оставшиеся без крова, уже выбрали себе будущее жилье, сообщил правительство Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", на стройплощадке в Мамедкале, где возводятся дома для пострадавших от наводнения, во время визита чиновников 13 июня было минимальное количество техники. Власти республики пообещали жесткий контроль сроков строительства, но увиденное вызывает сомнения в реальности сдачи домов в срок, указали дагестанские telegram-каналы.

Поселок Мамедкала, где в результате прорыва дамбы почти 260 жилых домов с приусадебными участками оказались в зоне затопления, стал одним из наиболее пострадавших населенных пунктов в Дагестане, для помощи местным жителям туда прибыли сотни волонтеров. Именно от волонтеров пострадавшие главным образом получали помощь, рассказывали сельчане.

Председатель Правительства Дагестана Магомед Рамазанов вновь посетил строительную площадку в поселке Мамедкала, где возводится новый жилой квартал для семей, потерявших свои дома в результате чрезвычайной ситуации. "За последние две недели темпы строительства заметно выросли. Сегодня на площадке одновременно ведутся отделочные работы, благоустройство территории и строительство инженерных сетей. Уже полностью залиты 52 дома, жители определились с выбором своего будущего жилья и регулярно приезжают на объект, лично контролируя ход работ", - сообщила администрация главы Дагестана.

В каждом доме — три спальни, просторная гостиная, система отопления, подведены основные коммуникации. Осталось завершить подключение газа и благоустроить прилегающую территорию. Подрядчик заверил, что дома будут готовы уже к середине августа, проинформировали властию

В сообщении также отмечается, что в населенном пункте провели прием заявлений на получение компенсаций за поврежденное и утраченное жилье.

К другому сообщении приложены снимки стройплощадки от 20 июня и 4 июля, на свежем снимке у большинства домов полностью готова коробка.

"Могут же. Кстати, строит дагестанская компания", - прокомментировало в своем Telegram-канале издание "Новое дело".

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".