Власти Анапы рапортовали о решении проблемы с конфликтами в очередях на АЗС

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В Анапе полицейские, казаки и волонтеры взяли под контроль дисциплину в очередях на АЗС, отчиталась глава города в Telegram. К публикации она прикрепила видеоролик, на кадрах которого автомобилисты рассказали, что появление патрулей помогло прекратить стычки между водителями и ускорило движение машин.

Как информировал "Кавказский узел", ранее стало известно, что на фоне проблемы с топливом, в Анапе власти выделили отдельную автозаправочную станцию для общественного и специализированного транспорта. 30 июня сообщалось, что в долгих очередях на АЗС на Кубани между автовладельцами возникают конфликты.

В Анапе за дисциплиной среди водителей, которые стоят в очередях на АЗС, следят сотрудники администрации, полиции, казачества и добровольцы. Они регулируют очереди, распределяют потоки машин и пресекают попытки спекуляции, отчиталась сегодня в своем Telegram-канале глава города Светлана Маслова.

К посту прикреплен ролик, на кадрах которого некоторые водители рассказали, что ранее среди водителей происходили конфликты. "Это очень необходимо. Очень необходимо, потому что, ну, нужно было кому-то начать это дело регулировать", – сказал на видео один из автомобилистов.

"Я считаю, в первую очередь, это очень эффективно из-за того, что нет вот этих вот стычек, не нарушают очередь. Порядок должен быть. Ребята его поддерживают. Я думаю, что это на пользу", – отметил другой водитель.

"Вообще хорошо! Никто не вклинивается посторонний. Стоишь два часа, но знаешь, что это все так стоят, а не то что какой-то грубиян проскочил там, а мы стоим дольше", – пояснил еще один из водителей.

"Без волонтёров вообще беспорядок. Так хотя бы направляют: какой есть бензин, какого нету, хотя бы не просто так стоишь. Наоборот только за. Ребята молодцы, работают и соблюдают порядок", – отметил другой автомобилист.

"Помогло, очень сильно помогло, да. Снизилось время ожидания. Всё в порядке очереди. Положение сложное, нужно заправляться нормально, в порядке очереди", – сказал еще один водитель.

"Кавказский узел" также писал, что власти Кубани 29 июня сообщили, что в регионе работает лишь часть АЗС. На этих заправках по решению собственников ограничена продажа горючего. Губернатор Вениамин Кондратьев объяснил рост цен на топливо разгаром туристического сезона.