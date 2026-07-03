Тысячи литров топлива конфискованы у спекулянтов на Кубани и на Дону
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Полиция задержала в Краснодарском крае двух нелегальных продавцов горючего, которые пытались сбыть тысячу литров бензина, а в Ростовской области конфисковано более 15 тысяч литров топлива.
Как писал "Кавказский узел", сегодня утром власти сообщили, что в Новороссийске бензин на АЗС отсутствует полностью, в Геленджике АИ-95 есть лишь на трех заправках.
29 июня власти сообщили, что в Краснодарском крае работает лишь часть заправок, на ряде из них введены ограничения на продажу по решению собственников. Губернатор Вениамин Кондратьев объяснил рост цен на топливо туристическим сезоном и наплывом отдыхающих. 30 июня сообщалось, что в долгих очередях на АЗС на Кубани между автовладельцами вспыхивают конфликты. Свыше трети автозаправочных станций на Кубани закрылись или сократили время работы, заявил вице-губернатор края 1 июля. Как минимум в трех муниципалитетах власти отправили на АЗС казаков и дружинников, чтобы пресекать конфликты в очередях за бензином.
В Краснодаре задержаны двое жителей Ростовской области, перевозивших в арендованном автомобиле тысячу литров бензина АИ-95 с целью перепродажи. Двое молодых людей нашли через мессенджер оптового заказчика из Краснодара, после чего приобрели на автозаправочной станции в Ростове-на-Дону бензин и направились в соседний регион, сообщил со ссылкой на кубанское управление МВД Интерфакс.
Бензин они планировали перепродать на территории Краснодарского края по завышенной цене. Задержанные подозреваются в производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции не отвечающих требованиям безопасности .
В Ростовской области также пресечены спекуляции с топливом, у перекупщиков изъято более 15 тысяч литров горючего, информировало областное управление МВД.
В частности, в селе Самарском на трассе М-4 "Дон" у незарегистрированного продавца изъяли 3,5 тысячи литров дизельного топлива и одну автозаправочную колонку. В Шахтах у мужчины, который предлагал бензин по 140 рублей за литр, изъяли 300 литров АИ-92, АИ-95 и дизтоплива. Также два эпизода продажи дизтоплива силовики пресекли в Красносулинском районе, там конфисковано 600 литров топлива и изъято кустарное оборудование.
Кроме того, была остановлена грузовая машина с восемью тоннами топлива в пластмассовой таре в Матвеево-Курганском районе Ростовской области. Водитель был привлечен к ответственности за нарушение правил перевозки опасных грузов. В Неклиновском районе житель Крыма вез более 850 литров бензина АИ-95 и одну тысячу литров дизельного топлива в пластиковых емкостях в салоне автомобиля, на него также составили административный протокол.
"Кавказский узел" также писал, что власти Кубани отчитались об ограничениях на ночную продажу топлива и призвали минимизировать поездки. В Краснодаре на фоне информации о работающих 44 из 114 заправок, начали продавать места в очереди за бензином.
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