Более трети заправок на Кубани приостановили работу
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Свыше трети автозаправочных станций на Кубани закрылись или сократили время работы, заявил вице-губернатор края. Как минимум в трех муниципалитетах власти отправили на АЗС казаков и дружинников, чтобы пресекать конфликты в очередях за бензином.
Как информировал "Кавказский узел", в Краснодаре на большинстве АЗС водители проводят в ожидании заправки до шести часов, рассказал депутат Александр Сафронов. По словам автомобилистов, ситуация с очередями к 1 июля ухудшилась. Пользователи Telegram призвали увеличить лимиты на отпуск топлива, чтобы уменьшить скопление машин на автозаправках.
29 июня власти сообщили, что в Краснодарском крае работает лишь часть заправок, на ряде из них введены ограничения на продажу по решению собственников. Губернатор Вениамин Кондратьев объяснил рост цен на топливо туристическим сезоном и наплывом отдыхающих. 30 июня сообщалось, что в долгих очередях на АЗС на Кубани между автовладельцами вспыхивают конфликты.
Из 1029 автозаправочных станций, действующих в Краснодарском крае, 369 приостановили работу, заявил на сессии Законодательного собрания Кубани 1 июля вице-губернатор Евгений Пергун, курирующий вопросы ТЭК и ЖКХ.
По словам Пергуна, около половины всех АЗС в регионе принадлежат крупным нефтяным компаниям. Их представители настаивают, что станции не закрываются, а только сокращают время работы, а региональные власти при мониторинге трактуют это как закрытие.
Чиновник признал, что объем поставок топлива в регион не растет, а его потребление увеличивается. Рост потребления он объяснил курортным сезоном и началом уборочной кампании.
Краевая рабочая группа по контролю топливного рынка рассматривает ограничительные меры, в том числе полный запрет продажи бензина в канистры и другие емкости. “Это поможет сетевикам предотвращать конфликты на заправках. Нужно обеспечить безопасность на АЗС”, - приводит слова Пергуна “Коммерсант”.
В некоторых муниципалитетах Краснодарского края продажа топлива в канистры уже запрещена по инициативе владельцев заправок, отмечает издание. Местные власти также отчитываются о мерах для предотвращения конфликтов в очередях за бензином: так, администрация Крымского района отправила на популярные АЗС казаков и бывших участников военных действий.
“На АЗС, где скапливаются максимальные очереди, будут дежурить казаки и участники специальной военной операции для обеспечения общественного порядка. На нескольких заправках такая работа уже ведется”, - сообщила районная администрация в своем Telegram-канале вечером 30 июня.
По утверждению чиновников, с казаками “очередь продвигается быстрее”, а спекулянтам не удается заправляться по несколько раз с целью дальнейшей перепродажи топлива.
Круглосуточные дружинники также появятся на крупных сетевых заправках в Новороссийске, сообщил 1 июля глава города Андрей Кравченко. “Вблизи заправочных станций, не оборудованных туалетами, будут установлены биотуалеты, а по необходимости организован подвоз питьевой воды. Для снижения нагрузки на АЗС и рационального распределения топлива волонтеры будут следить за соблюдением запрета на повторную заправку и заправку в канистры”, - написал чиновник в своем Telegram-канале.
Глава Анапы Светлана Маслова 1 июля также отчиталась, что на местных АЗС дежурят казаки и добровольцы, которые “поддерживают общественную дисциплину”.
“На подъездах к АЗС транспортный поток разделяют в зависимости от расположения бака и необходимого вида топлива, не допускают беспорядочного движения и стоянок авто. К каждой колонке допускается не более 2 машин. Чтобы исключить слив топлива в канистры, заправочный пистолет представители казачества используют самостоятельно. Такая практика позволила упорядочить работу и значительно сократить время ожидания в очереди”, - утверждает она.
Казаков на заправках в Анапе заметили еще в июне - они были на видео, опубликованных мониторинговым каналом Exilenova+. "Ту очередь выстроили из местных, а здесь стоят крымчане. "Казаки значит взялись. Ну потому что это невыносимо. Жизнь-то все, парализована", - рассуждают авторы видео во время поездки на своем автомобиле.
Telegram-канал “Типичный Краснодар”, насчитывающий более 366 тысяч подписчиков, поздно вечером 1 июня опубликовал видео с длинной очередью автомобилей перед одной из заправок. “Гигантская пробка на АЗС перед хутором Ленина”, - говорится в подписи к видео. На кадрах можно насчитать около 190 машин. “Я вчера там почти пять часов простояла!! В 3.40 утра заправилась, а в очереди почти с 11 вечера”, - утверждает пользователь с ником Цвяточек (кактус).
“Семь часов стояли за бензином. Перед нами одна заправка закрылась, сказав: “мы до 20.00 работаем”, потом еще на одной стояли”, - написала в комментариях пользователь Lanka.
“Это какое-то издевательство над самим собой. Неужели люди готовы такие очереди отстаивать. Это сколько же потерянного времени”, - заметила Наталья Добровольская.
По данным сервиса "ГдеБЕНЗ" (Gdebenz.ru), на 1.55 мск сегодня на большинстве АЗС Краснодара бензина нет. Пользователи сервиса указали, что в городе топливо есть на АЗС “Роснефть” на Московской улице и на заправке на улице Красных партизан. Сервис Gdebenz.ru основан на сообщениях пользователей, поэтому отображаемая на карте информация не является официальной. "Кавказский узел" не имеет возможности оперативно проверить достоверность опубликованных пользователями сведений.
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