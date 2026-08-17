Один человек погиб при атаке дронов на Астраханскую область

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Беспилотник атаковал дом, в котором находились жительница Енотаевского района и её сын, в результате женщина погибла.

По данным губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, минувшей ночью регион подвергся массированной атаке дронов.

"Погибла жительница Енотаевского округа. Враг ударил по частному дому, где находились женщина и её сын-подросток, который, к счастью, не пострадал", – сообщил он сегодня в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что Астраханская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, 13 мая после атаки беспилотников произошел пожар на Астраханском газоперерабатывающем заводе, при этом пострадавших не было. 20 апреля военные также уничтожили беспилотники в Астраханской области.