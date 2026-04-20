08:55, 20 апреля 2026

Астраханская область и Кубань попали в зону атаки дронов

Беспилотник. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные минувшей ночью уничтожили беспилотники в Астраханской области и в Краснодарском крае. Также дроны сбиты над Черным и Азовским морями.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в морском порту Туапсе мужчина погиб при атаке беспилотников, еще один получил ранения.

В ночь на 16 апреля в результате атаки БПЛА в Туапсе погибли 14-летняя девочка и совершеннолетняя девушка, еще семь человек пострадали. Были повреждены 60 жилых домов и три социальных объекта, пять частных домов разрушены полностью. Также произошел пожар в морском порту, он был потушен лишь 19 апреля.

С 20.00 мск 19 апреля до 7.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 112 украинских беспилотников, в том числе в Астраханской области и Краснодарском крае, сообщило на своем сайте Минобороны.

Согласно публикации, дроны сбиты и над акваториями Азовского и Черного морей, а также в Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областях и в Крыму. Сколько беспилотников уничтожено в каждом регионе, ведомство не уточнило.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, по состоянию на 08.54 мск, не сообщил в своем телеграм-канале о последствиях атаки.

Напомним, 15 декабря 2025 года в Астраханской области были сбиты 38 беспилотников. Они атаковали "промышленные и энергетические объекты", сообщил в тот день в своем телеграм-канале Игорь Бабушкин. Он назвал это "одной из самых массированных атак со стороны ВСУ на Астраханскую область".

Власти Кубани в декабре 2025 года ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

В других регионах ЮФО и СКФО, в том числе в Астраханской области, тоже запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.

Отметим, что 19 апреля три человека пострадали при воздушной атаке в Таганроге, где расположен "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева". Территории авиазавода и парка были оцеплены после воздушной атаки. Пользователи Telegram предложили властям эвакуировать предприятие за черту города ради безопасности жителей.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

События
07:56, 20 апреля 2026
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
06:58, 20 апреля 2026
Человек погиб в Туапсе при атаке беспилотников
00:58, 20 апреля 2026
Следствие попросило арестовать двух сторонников Карапетяна
22:58, 19 апреля 2026
Протесты в центре Тбилиси продолжаются 508-й день подряд
14:58, 19 апреля 2026
Комбатант из Котово убит в боевых действиях
11:58, 19 апреля 2026
Три бойца из Астраханской области названы убитыми в военной операции
Все события дня
Новости
Участники боевых действий на Украине. Фото: пресс-служба Минобороны России
08:58, 13 апреля 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9000
Участники СВО. Фото: Минобороны России
11:06, 28 марта 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8950
Верующие во время молитвы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19:32, 19 марта 2026
Дата Ураза-байрама совпала во всех регионах юга России
Беспилотник. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:08, 17 марта 2026
38 беспилотников сбиты в четырех регионах ЮФО
БПЛА в полете. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
10:02, 14 марта 2026
23 беспилотника сбиты в четырех регионах ЮФО
Персоналии
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Российские силовики конвоируют задержанного в ходе боев в Гудермесе в октябре 1999 года. Фото: Adlan Khasanov/REUTERS Главное о Второй чеченской войне

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
19:17, 29 января 2025
Ветер с Апшерона
7
Лежите в шезлонгах и не упадете с большой высоты
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Самвел Карапетян. Фото: Report https://report.az/ru/v-regione/samvel-karapetyan-nachal-process-otkaza-ot-vseh-grazhdanstv-pomimo-armyanskogo
17 апреля 2026, 19:09
Домашний арест Самвела Карапетяна продлен на три месяца

Уборка пляжа в Анапе. 15 апреля 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/15697
17 апреля 2026, 16:31
247 тонн загрязненного грунта собрано в Анапе после разлива нефтепродуктов

Никол Пашинян. Скриншот видео https://www.primeminister.am/
17 апреля 2026, 13:30
Пашинян призвал не допустить оппозицию в парламент

Наводнение в Дагестане, апрель 2026 года. Кадр видеосюжета "Первого канала".
17 апреля 2026, 00:44
Озвучены размеры компенсаций за утрату жилья при наводнении в Дагестане

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
