Астраханская область и Кубань попали в зону атаки дронов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные минувшей ночью уничтожили беспилотники в Астраханской области и в Краснодарском крае. Также дроны сбиты над Черным и Азовским морями.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в морском порту Туапсе мужчина погиб при атаке беспилотников, еще один получил ранения.

В ночь на 16 апреля в результате атаки БПЛА в Туапсе погибли 14-летняя девочка и совершеннолетняя девушка, еще семь человек пострадали. Были повреждены 60 жилых домов и три социальных объекта, пять частных домов разрушены полностью. Также произошел пожар в морском порту, он был потушен лишь 19 апреля.

С 20.00 мск 19 апреля до 7.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 112 украинских беспилотников, в том числе в Астраханской области и Краснодарском крае, сообщило на своем сайте Минобороны.

Согласно публикации, дроны сбиты и над акваториями Азовского и Черного морей, а также в Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областях и в Крыму. Сколько беспилотников уничтожено в каждом регионе, ведомство не уточнило.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, по состоянию на 08.54 мск, не сообщил в своем телеграм-канале о последствиях атаки.

Напомним, 15 декабря 2025 года в Астраханской области были сбиты 38 беспилотников. Они атаковали "промышленные и энергетические объекты", сообщил в тот день в своем телеграм-канале Игорь Бабушкин. Он назвал это "одной из самых массированных атак со стороны ВСУ на Астраханскую область".

Власти Кубани в декабре 2025 года ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

В других регионах ЮФО и СКФО, в том числе в Астраханской области, тоже запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.

Отметим, что 19 апреля три человека пострадали при воздушной атаке в Таганроге, где расположен "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева". Территории авиазавода и парка были оцеплены после воздушной атаки. Пользователи Telegram предложили властям эвакуировать предприятие за черту города ради безопасности жителей.