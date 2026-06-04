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09:37, 4 июня 2026

Контрактник из Волгоградской области убит в боевых действиях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Юлдашов убит в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1802 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 3 июня был официально признан убитым в военной операции на Украине как минимум 1801 боец из Волгоградской области.

Российский военнослужащий. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/53671
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Число убитых на Украине комбатантов с юга России превысило 9200
Не менее 4550 бойцов из СКФО и 4652 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В военной операции убит 25-летний Александр Юлдашов, сообщается в телеграм-канале Жирновского района Волгоградской области. Подробности биографии и смерти комбатаната в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1802 бойцов из Волгоградской области.

В предыдущий раз о смерти бойца из Жирновского района стало известно 23 апреля. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Денис Клюсенко

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь 12 тысяч рублей в месяц", - рассказала, в частности, вдова одного из убитых.

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Автор: "Кавказский узел"

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