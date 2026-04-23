Комбатант из Волгоградской области убит в военной операции

Денис Клюсенко убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней как минимум 1765 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 21 апреля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1764 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит 38-летний Денис Клюсенко, сообщила в своем телеграм-канале администрация Жирновского района. Биографических подробностей и даты смерти Клюсенко в сообщении не приводится.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1765 бойцов из Волгоградской области.

В предыдущий раз о смерти бойца из Жирновского района стало известно 13 апреля. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Андрей Баранник.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - рассказала вдова одного из убитых.