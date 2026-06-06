Студенты ВолГУ пожаловались на принуждение к оформлению банковской карты

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Внедрение карты ВТБ в качестве пропуска в Волгоградском государственном университете вызвало возмущение студентов. Вуз заявляет, что только новые кампусные карты дают право проходить в учебное заведение, студентам пришлось потратить много времени на очереди для получения карты. Юристы сочли действия вуза нарушением законодательства.

Как писал "Кавказский узел", осенью 2024 года в период капремонта, который проводился во время учебного года, руководство Волгоградского государственного университета предложило проживающим в общежитии студентам временно выселиться взамен на подселение к другим учащимся либо компенсацию за съем жилья. Студентов обеспокоило решение руководства вуза.

Волгоградский государственный университет (ВолГУ) образован в 1980 году. В настоящее время в нем насчитывается 8 институтов и более 30 кафедр. В Рейтинге лучших вузов России RAEX-100 за 2025 год занимал 86-ю позицию.

Студенты сочли принуждением требования руководства вуза

С 1 июня на информационном стенде Волгоградского государственного университета (ВолГУ) висит приказ ректора Аллы Калининой «о введении системы контроля управления доступом (СКУД) на объекты ВолГУ» (от 14 мая 2026 года №01-07.1-491, имеется в распоряжении редакции). Этот приказ также размещен на сайте ВолГУ. В нем указано на то, что с 1 июня исполнение СКУД должно проводится «на основе кампусных карт, выпущенных банком ВТБ». О возможности применения иных пропусков (студенческих и аспирантских удостоверений, читательских билетов, пропусков в общежитие и пр.) в приказе ничего не сказано.

На сайте ВолГУ также указано, что "с 1 июня вход в учебные корпуса только по кампусным картам".

Толпы в очередях стоят. В духоте.

«В начале июня в университете началось столпотворение. Все ломанулись фотографироваться в видеостудию в корпусе «Д» и на регистрацию в подвал (в бухгалтерию). Сотрудники, понятно, такой поток страждущих обслуживать не успевают. Толпы в очередях стоят. В духоте. При мне девочке плохо стало. Я не понимаю, зачем нужно было создавать такой ажиотаж в столь сжатые сроки. И совершенно не понятно, зачем нам эта банковская карта, если спокойно обходились студенческими и читательскими билетами», - сказала корреспонденту «Кавказского узла» студентка ВолГУ, представившаяся Татьяной.

Ее подруга Светлана также возмутилась ситуацией, сложившейся в университете в начале июня. Девушка не понимает, зачем нужно было вводить карту ВТБ в качестве пропуска в университет.

«Очень странно, что наше руководство так резво стало внедрять эти новшества. И меня очень беспокоит возможность использования наших персональных данных в мошеннических целях. Раньше эти данные хранились в недрах универа, теперь они отправились за его пределы — в офисы ВТБ. Возможность их утечки к мошенникам значительно увеличилась», - сказала Светлана, заметив при этом, что не понимает, что это за банковская карта: дебетовая, кредитная или какая-то иная.

Обе девушки заметили, что в деканате студентам «строго не рекомендовали» «трепаться» об этой ситуации в СМИ. Они также отметили, что "пока в универ пускают по студенческим билетам", "так как еще не все оформили банковскую карту", но это скоро закончится.

«Понятно, хотят замять по-тихому конфликт. В общем, даем интервью анонимно, так как могут последовать репрессии. Но замалчивать это безобразие нельзя. Очень мутная схема», - сказала Светлана.

Парень потерял кучу времени в этой толпе. И он совсем не хочет оформлять эту банковскую карту.

Теща одного из студентов ВолГУ Евгения Подшивалова также высказала свое возмущение конфликтной ситуацией, сложившейся в университете. Ее зять также провел два дня «в подвале» в очереди на регистрацию.

«Парень потерял кучу времени в этой толпе. И он совсем не хочет оформлять эту банковскую карту. Он не понимает зачем! В универе не провели среди студентов и работников разъяснительные беседы. Им тупо приказали оформлять карту — и все. Причем дали на это времени меньше месяца», - возмутилась женщина.

«Я вижу здесь коррупционную составляющую. Надеюсь, прокуратура проверит законность и бескорыстность этой кампании», - заключила Евгения.

Юристы увидели признаки нарушений в действиях вуза

Юрист Сергей Иващенко также увидел в этой ситуации признаки коррупционной составляющей.

«Надзорным и следственным органам здесь есть что проверять. На мой беглый взгляд на документы, имеющиеся в открытом доступе (на сайте ВолГУ) можно уже говорить о серьезном административном нарушении», - заявил Иващенко.

Юрист указал на то, что Приказ ректора «о введении системы контроля управления доступом на объекты ВолГУ» (от 14.05.2026) нарушает Положение о внутриобъектовом и пропускном режиме на территории и объектах ВолГУ (от 11.01.2024 №01-23-2227), также подписанное ректором Калининой. В Положении указано, что пропуском на объекты и территорию ВолГУ могут служить студенческие билеты, зачетки, аспирантские удостоверения, удостоверения сотрудников ВолГУ, читательские билеты и электронная карта системы доступа.

«В Приказе той же Калининой от 14 мая мы видим, что все перечисленные виды пропусков, кроме электронных карт системы доступа, недопустимы. Это грубо нарушает требования рассматриваемого нами Положения, которые являются юридически приоритетными. Так, в пункте 1.4. Положения читаем: «Иные локальные нормативные акты, приказы, распоряжения, изданные по вопросам организации пропускного режима в ВолГУ, не должны вступать в противоречие с настоящим Положением». То есть, Калинина грубо нарушила свое же Положение. Прокуратура должна этим заинтересоваться и вообще провести тщательную проверку руководства ВолГУ по признакам коррупционной составляющей», - сказал Сергей Иващенко.

Юрист Платон Ананьев, в свою очередь, увидел в действиях руководства ВолГУ признаки нарушения принципов Гражданского законодательства в виде «принуждения» (ст. 421 Гражданский кодекс РФ «Свобода договора»). Он отметил, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, «за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством».

Платон Ананьев увидел в действиях руководства ВолГУ признаки злоупотреблений должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), а именно - «использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства».

Оба опрошенных корреспондентом юриста предложили прокуратуре и иным надзорным и следственным органам провести проверку руководства ВолГУ по признакам коррупционной составляющей в кампании по замене в университете системы пропускного режима.

В банке заявили, что карта выдается лишь по желанию

Кампусный проект представляет собой систему управления инфраструктурой учебного заведения, объединяющую различные сегменты в единую цифровую среду. В основе системы лежит кампусная карта. На нее зачисляется стипендия и заработная плата для сотрудников вуза, она служит пропуском на территорию университета или колледжа, ключом для входа в аудитории, которые закрыты электронными замками. Это позволяет исключить доступ посторонних в учебное заведение в целях безопасности, сообщал в 2023 году "Коммерсант", информируя о запуске проекта кампусных карт ВТБ в Самарской области.

Среди вузов, в которых уже введена система кампусных карт от ВТБ - Московский политех, Новосибирский государственный университет экономики и управления, Финансовый университет при правительстве РФ, следует из информации на сайте вузов.

Выдача кампусных карт проводится с согласия сотрудников и преподавателей

В банке заявили, что карта выдается студентам лишь по желанию, а не по принуждению.

"Если сотрудник или студент предпочитает использовать для входа в здание вместо карты «ВТБ» обычный пластиковый пропуск, он по-прежнему может оформить его в университете. Выдача кампусных карт проводится с согласия сотрудников и преподавателей. Владельцы карты могут использовать ее не только как пропуск, а для расчетов, покупок и начисления денег, по желанию выбрать карту любого другого банка", — приводит V1 слова сотрудника пресс-службы ВТБ.