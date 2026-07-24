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Кавказский узел

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07:37, 24 июля 2026

Более 20 домов повреждены после атаки БПЛА в Краснодаре

БПЛА над городом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Восемь многоквартирных и 13 частных домов повреждены во время атаки БПЛА 22 июля в Краснодаре. Начались восстановительные работы.

Как писал "Кавказский узел", губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 22 июля сообщил об одном погибшем и десяти пострадавших в результате ночной атаки БПЛА: в Армавире после падения обломков дрона погиб сотрудник предприятия, остальные пострадали при пожаре в складском комплексе в Краснодаре. К вечеру того же дня стало известно, что в больнице умерла девушка, пострадавшая при атаке на склад Wildberries.

Следком рапортовал, что после атаки дронов на складские комплексы в Краснодарском крае и на Ставрополье пострадали мирные жители и возбуждено уголовное дело о теракте. Речь идет о складах Wildberries, - эмблема этой компании видна на видеозаписях с горящими зданиями. 

Глава Краснодара Евгений Наумов вечером 23 июля сообщил о том, что в городе, в частности, в Прикубанском и Карасунском округах, продолжается ликвидация последствий атаки БПЛА. Об этом Наумов сообщил в своем телеграм-канале.

Повреждения зафиксированы в восьми многоквартирных домах и 13 частных домах. Специалисты закрывают поврежденные окна домов, убирают осколки и обломки, разбирают аварийные конструкции. В одной пятиэтажке управляющая организация выполнила работы на кровле, чтобы предотвратить попадание осадков в здание.

Власти уточнили, что после завершения обследований будет принято решение о предоставлении единовременной материальной помощи жителям. В пунктах временного размещения находится два человека, они смогут оставаться там бесплатно до восстановления их квартир.

Также продолжаются работы на территории складского комплекса, где после атаки произошел пожар. Возгорание локализовано, однако полностью не ликвидировано, спасатели проливают конструкции и разбирают завалы.

"Кавказский узел" также писал, что обновленная в июле оферта  Wildberries с условием о форс-мажоре лишила продавцов из регионов юга России надежды на возмещение убытков. Они пожаловались, что вместо компенсации маркетплейс предложил им скидки, из личных кабинетов исчезли данные, а их бизнес оказался на грани ликвидации.

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Автор: "Кавказский узел"

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