Пограничник из Кабардино-Балкарии убит в Брянской области

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Алим Казанов из Баксанского района убит на границе в Брянской области. С начала российской операции на Украине власти признали убитыми в боевых действиях как минимум 445 военных из Кабардино-Балкарии.

Как информировал "Кавказский узел", к 21 июля власти и силовики официально назвали убитыми в боях на Украине не менее 444 военнослужащих из Кабардино-Балкарии.

Чиновники в Баксанском районе передали посмертную награду жене убитого на границе с Украиной военнослужащего пограничного управления ФСБ России Алима Казанова.

Алим Казанов был убит 15 января 2026 года в результате воздушного удара, посмертно награжден орденом Мужества. У него остались двое малолетних детей, сообщила администрация Баксанского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 445 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 432 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

В начале мая администрация Баксанского района назвала имена пяти убитых военнослужащих. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".