Военный осужден в Нальчике за отсутствие на службе

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Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил к реальному лишению свободы Марата Шикова, который отсутствовал на службе более четырех месяцев.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента , пояснил пресс-секретарь Путина. При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена ".

Военнослужащий Шиков обвинялся в самовольном оставлении службы в период мобилизации более чем на месяц (часть 5 статьи 337 УК России). Эта статья предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.

Как установил суд, 26 декабря 2025 года Шиков не явился на службу в пункт временной дислокации воинской части. Только 7 мая полицейские разыскали его Черекском районе Кабардино-Балкарии. Более четырех месяцев военнослужащий “проводил время по своему усмотрению, в том числе по месту своего жительства”, сообщила пресс-служба суда на своей странице “ВКонтакте”.

Хотя Шиков “высказал сожаление о содеянном” и правдиво рассказал о деталях правонарушения, суд учел тяжесть преступления и приговорил его к пяти годам колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу. Комментариями от осужденного или его адвоката относительно планов обжаловать приговор "Кавказский узел" пока не располагает.

В сообщении суда указана только фамилия осужденного, в картотеке Нальчикского гарнизонного военного суда обвиняемым значится Марат Шиков. Дело поступило в суд 14 июля и было рассмотрено сегодня за одно заседание.

"Кавказский узел" также писал, что ранее суд в Нальчике приговорил военнослужащего Тимура Насыплиева к 5,5 года колонии за две неявки на службу в период мобилизации.