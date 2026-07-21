Военный осужден в Нальчике за уход со службы на пять месяцев

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Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Ахмеда Апажева к пяти годам колонии за самовольное оставление службы в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина. При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".

Апажеву вменяли самовольное оставление места службы продолжительностью свыше одного месяца, совершенное в период мобилизации (часть 5 статьи 337 УК России). Эта статья предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.

Согласно версии обвинения, 6 ноября 2025 года Апажев самовольно оставил пункт временной дислокации своей воинской части. 13 апреля 2026 года он сам явился в военную комендатуру Моздока. Все время между этими датами - более пяти месяцев - он, как указал суд, “проводил время по своему усмотрению, в том числе по месту своего жительства”.

При назначении наказания суд учел, что Апажев признал вину и высказал сожаление о содеянном. Вместе с тем его деяние расценено как тяжкое преступление против военной службы, “отрицательно влияющее на выполнение повседневных задач боевой подготовки”, сообщила сегодня пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда на официальной странице “ВКонтакте”.

Апажев приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу. Комментариями осужденного или его адвоката относительно планов обжаловать приговор «Кавказский узел» пока не располагает.

В сообщении суда указана только фамилия осужденного, в картотеке Нальчикского гарнизонного военного суда обвиняемым значится Ахмед Апажев. Дело поступило в суд 14 июля и было рассмотрено сегодня за одно заседание в закрытом режиме. Причины закрытого рассмотрения в картотеке не приводятся.

"Кавказский узел" также писал, что ранее суд в Нальчике приговорил военнослужащего Тимура Насыплиева к 5,5 года колонии за две неявки на службу в период мобилизации.