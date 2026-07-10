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19:57, 10 июля 2026

Альпинист погиб в горах Кабардино-Балкарии

Cпасатели в ущелье Адыл-су. Фото: ГУ МЧС России по КБР

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Два альпиниста сорвались в ущелье Адыл-су при восхождении на пик Виа-тау. Один из них погиб, второй получил множественные травмы. 

Информацию происшествии с двумя альпинистами в верховьях ущелья Адыл-су (Эльбрусский район Кабардино-Балкарии) спасатели получили сегодня днем. 

Инцидент произошел на пике Виа-тау, высота которого составляет около 3700 метров. “По предварительной информации один альпинист получил травмы несовместимые с жизнью, один человек пострадал”, - говорится в сообщении республиканского МЧС. 

На помощь пострадавшему отправились 12 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и спасатели из центра "Лидер" МЧС России. О результатах операции ведомство по состоянию на 19.55 мск сегодня не сообщало. 

Следком Кабардино-Балкарии отчитался о начале проверки по факту гибели альпиниста. По информации следователей, двое мужчин совершали восхождение на вершину пик Монгольской Народной Республики, но на высоте 3500 метров они сорвались со скал. “Один из мужчин погиб, другой получил многочисленные травмы. Спасателями принимаются меры по оказанию помощи травмированному альпинисту”, - сообщил официальный Telegram-канал Следкома. 

Пик МНР, упомянутый в публикации Следкома - потухший вулкан с тремя вершинами высотой 3810 метров, часть горной системы Эльбруса. “По нашей информации, туристы шли связкой. Один из них споткнулся и потащил за собой второго”, - отмечает Telegram-канал Mash Gor.

"Кавказский узел" также писал, что 6 июля на высоте около 5,5 тысячи метров при восхождении на Эльбрус погиб альпинист из Петербурга. Мужчина был в группе из 10 человек, на высоте ему стало плохо и он скоропостижно скончался

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра, говорится в справке "Кавказского узла" "Эльбрус — патриарх Кавказских гор".

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Автор: "Кавказский узел"

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