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14:44, 10 июля 2026

Защита добивается переквалификации обвинения по делу Джикаевой

Алина Джикаева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После заседания суда главред «Сап» Алина Джикаева вышла под подписку о невыезде. Она лишь частично признала вину по обвинению в даче взяток полицейскому из Махачкалы, дело следует квалифицировать как мелкое взяточничество, указали адвокаты. 

Как писал "Кавказский узел", Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил просьбу следователя об отзыве ходатайства о продлении ареста главного редактора Telegram-канала "Сапа" Алины Джикаевой, признавшей вину в передаче взяток сотруднику полиции -   дежурному ДЧ УМВД России по Махачкале Шамсутдина Шамсутдинова за получение информации.

В деле главреда телеграм-канала "Сапа" Алины Джикаевой нет политической подоплеки, оно стало эпизодом борьбы с утечками информации из силовых структур, указали ранее журналисты.

Главный редактор Telegram-канала "Сапа" Алина Джикаева освобождена из СИЗО после признания вины. Она обвиняется в даче взяток сотруднику полиции за получение служебной информации, сообщил сегодня ТАСС со ссылкой на одного из ее адвокатов.

"Джикаева в настоящий момент освобождена из СИЗО №6 "Печатники", в котором содержалась все последнее время", - сказал защитник.

Джикаева признала вину в получении служебной информации от оперативного дежурного ДЧ УМВД России по Махачкале Шамсутдина Шамсутдинова за денежное вознаграждение. 

Сторона защиты добивается смягчения ей обвинения.

"Джикаева частично признает вину, а не полностью. В этом состоит позиция стороны защиты. С нашей точки зрения, она причастна к деянию, которое нужно квалифицировать по ст. 291.2 (мелкое взяточничество)", - сказал представитель защиты. Сейчас ее обвиняют по ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу), ей грозит до пяти лет колонии. В случае переквалификации обвинения ей будет грозить до года лишения свободы или денежный штраф", - пояснил адвокат.

Джикаева вышла на свободу после заседания суда, сообщает "Сапа Кавказ".

"Алина Джикаева остается под подпиской о невыезде», — сообщили изданию ее адвокаты. 

"Сапа" - сеть Telegram-каналов, посвященных новостям Северной Осетии, Южной Осетии и всего Северного Кавказа. Проект позиционировался как "региональное независимое медиа". "Фирменным почерком редакции является оперативная публикация эксклюзивных новостей, криминальной хроники, происшествий, а также историй о жизни простых людей", - отмечает канал "Говорит НеМосква" (признан иноагентом). 

Напомним, полицейский Шамсутдин Шамсутдинов ранее согласился с обвинениями в превышении полномочий и получении взятки. Согласно версии следствия, сотрудник МВД за деньги передавал Джикаевой данные о происшествиях в Дагестане и Северной Осетии с персональными данными их участников.

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Автор: "Кавказский узел"

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