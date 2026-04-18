Журналисты не увидели политического подтекста в деле Джикаевой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В деле главреда телеграм-канала "Сапа" Алины Джикаевой нет политической подоплеки, оно стало эпизодом борьбы с утечками информации из силовых структур.

Как писал "Кавказский узел", 16 апреля стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы избрал меру пресечения главному редактору "Сапы" Алине Джикаевой. По обвинению в даче взяток она отправлена в СИЗО на два месяца, до 12 июня.

14 апреля в редакции телеграм-канала "Сапа" во Владикавказе прошли обыски, сотрудники были допрошены. Следком заявил, что Алина Джикаева и полицейский из Махачкалы задержаны по обвинению в даче и получении взятки соответственно. Полицейский также подозревается в превышении полномочий: согласно версии следствия, он за деньги передавал Джикаевой данные о происшествиях в Дагестане и Северной Осетии с персональными данными их участников. Алина Джикаева не признала себя виновной в даче взяток полицейскому, тогда как полицейский Шамсутдин Шамсутдинов согласился с обвинениями в превышении полномочий и получении взятки.

Уголовное преследование Джикаевой прокомментировали "Кавказскому узлу" политолог и журналист Руслан Тотров и еще два журналиста из Дагестана и Ставропольского края, давшие комментарии на условиях анонимности.

Все они не нашли политического контекста в деле редактора телеграм-канала. "Какой-то политической составляющей в деле "Сапа" не вижу. Оппозиционные взгляды они не транслировали, всегда содействовали силовому блоку в освещении вопросов экстремизма и терроризма, общей борьбы с преступностью. Принципиальным вопросом, на который делала упор лично Алина Джикаева, была борьба с насилием в отношении детей и случаи педофилии", - сказал, в частности, дагестанский журналист, попросивший не публиковать его имя.

Он счел дело "Сапы" частью "общефедеральной тенденции, направленной на борьбу с утечками информации в МВД и в целом из силового блока".

В июне 2025 года прошли обыски в екатеринбургской редакции ИА Ura.ru в связи с передачей журналистам служебных сведений МВД. В рамках дела о превышении полномочий неустановленными полицейскими были допрошены три журналиста. Утверждалось, что в компьютерах журналистов силовики нашли сводки происшествий, составляемые полицией, на основе которых они готовили материалы. Редактора агентства Дениса Аллаярова позже задержали во второй раз, заподозрив в даче взятки полицейскому.

Алина Джикаева "в острой независимой журналистике политической замечена никогда не была", и "это просто не её стезя", указал и Руслан Тотров.

«Мне очень сложно представить себе, что это преследование неугодного властям журналиста, потому что, на мой взгляд, журналист вполне себе угодный. И само обвинение уж чересчур, скажем так, к сожалению, типичное для функционирования средств массовой информации в России последних лет. При этом я сразу же оговорюсь, что если вдруг окажется, что Алину Джикаеву, что называется, «заказали» и преследуют именно как журналиста, я ни секунды не буду сомневаться и, безусловно, выступлю в ее защиту. Но пока мне представляется, что это бытовое разбирательство с главным редактором, но при этом прямой или косвенный, не важно даже, «наезд» на издание, играющее, для меня в первую голову, огромную роль в освещении жизни Южной Осетии», - сказал он.

Тотров подчеркнул, что телеграм-канал «Сапа» "безусловно, не является сколько-нибудь оппозиционным ресурсом", но выдавал "альтернативную повестку" в Южной Осетии.

"Это действительно важно. По мне, то, что делает «Сапа» о Южной Осетии, в разы превосходит её достаточно, скажем так, официозную лакировочную деятельность в Осетии Северной. Но, опять же, я от «Сапы» или от любого другого издания, тем более «Сапа» и не СМИ, не ждал бы иного. А вот по Южной Осетии роль этого проекта переоценить очень сложно. Как по мне, это просто главный на сегодняшний день рупор независимой информации в Южной Осетии из числа российских. Тут надо оговориться, потому что ещё есть иностранные издания. То есть мы, с одной стороны, рассматриваем «наезд» на редакцию как попытку вмешательства в деятельность редакции, и это я в любом случае категорически не приемлю. Но вот историю с главным редактором, наверное, надо отделить", - сказал он.

"Сапа" - сеть телеграм-каналов, посвященных новостям Северной Осетии, Южной Осетии и всего Северного Кавказа. Проект позиционировался как "региональное независимое медиа", публиковал эксклюзивные новости о происшествиях, события криминальной хроники и истории о жизни простых людей, отмечал канал "Говорит НеМосква" (включен в реестр иностранных агентов).

Журналист из Ставропольского края, также говоривший на условиях анонимности, отметил, что не может говорить о политическом характере дела из-за отсутствия полной информации. «Что касается оплаты за информацию, то это общепринятая практика, которая обострилась в последние годы», - сказал он.

Напомним, 15 апреля государственное информагентство ТАСС сообщило, что дело Джикаевой связано с аналогичным делом сотрудников телеграм-канала Baza.

Летом 2025 года по такому же обвинению были задержаны главный редактор телеграм-канала "База" Глеб Трифонов и несколько полицейских из разных регионов России, в том числе из Краснодарского края. Следствие заявило, что Трифонов покупал оперативную информацию у силовиков. Сам он отверг обвинения.