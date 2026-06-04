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16:34, 4 июня 2026

Антикоррупционный комитет Армении заявил о подготовке масштабного подкупа избирателей

Обыски в офисе АРФ "Дашнакцутюн" в Гюмри. Скриншот видео https://news.day.az/world/1839292.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Два человека сегодня были задержаны в связи с делом о предвыборной взятке, один из задержанных - 18-летний журналист из Гюмри Арам Давтян. Силовики провели сегодня обыски в офисе АРФ "Дашнакцутюн" в Гюмри. Сторонники различных партий готовятся в последние дни агитации к  даче предвыборных взяток, заявил Антикоррупционный комитет.

Как писал "Кавказский узел", Антикоррупционный комитет Армении регулярно сообщает о новых делах и задержаниях по делу о раздаче предвыборных взяток. Так, в апреле-мае ведомство заявляло о возбуждении уголовных дел в отношении членов "Сильной Армении", подозреваемых в подкупе избирателей. Заявления сопровождались публикациями записей разговоров, в которых обсуждаются размеры предвыборных взяток и условия поддержки политиков. 3 июня был арестован соратник Карапетяна. Также стало известно о деле против кандидата в депутаты от "Процветающей Армении"  и деле против пророссийского блогера Мики Бадаляна.

Выборы в Национальное собрание Армении состоятся 7 июня. По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах. "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Два человека задержаны по делу о предвыборных взятках

В рамках еще одного уголовного производства, инициированного в Антикоррупционном комитете Армении по фактам дачи и получения предвыборных взяток, сегодня задержаны два человека.

Сотрудники СНБ Армении утром 4 июня вошли в квартиру 18-летнего журналиста Арама Давтяна в Гюмри и задержали его.

Отец Арама Давтяна Степан Давтян назвал деяние, вменяемое его сыну, - дачу, получение предвыборной взятки, абсурдным.

"Утром сын спал дома, пришли двое, представились сотрудниками СНБ, предъявили решение о задержании по статье о даче, получении предвыборной взятки. Сейчас его увезли в Антикоррупционный комитет. Мы в шоке, он работает журналистом и не имеет никакого отношения к подобным вещам. Мне он тоже сказал, что ничего подобного нет", - приводятся слова отца.

Силовики провели обыски в офисе АРФ "Дашнакцутюн" в Гюмри

Сегодня силовики провели обыски в офисе АРФ "Дашнакцутюн" в Гюмри и квартирах представителей оппозиционной партии,  сообщил представитель Верховного органа АРФД, второй номер избирательного списка блока "Армения"  Ишхан Сагателян.

По его словам, действия властей в последние дни являются незаконными попытками нарушить нормальную работу оппозиционных штабов и повлиять на волю избирателей.

Действия силовиков Сагателян назвал "отчаянными шагами режима". Он призвал сторонников продолжать работу, а граждан - ответить на происходящее участием в выборах, пишет Armenia  Today.

Антикоррупционный комитет заявил о готовящейся масштабной раздаче взяток избирателям

Сторонники различных партий готовятся к  даче предвыборных взяток, заявил сегодня Антикоррупционный комитет.

"Согласно полученной информации, они готовятся передавать избирательные взятки гражданам, которые ранее дали свое согласие, за день до выборов, в том числе поздно ночью, рассчитывая на то, что правовое реагирование в день молчания будет ограниченно", - говорится в заявлении Антикоррупционного комитета, сообщает "Арменпресс".

Комитет пригрозил , что  все нарушители будут  "привлечены к строгой ответственности, предусмотренной законом".

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Автор: "Кавказский узел"

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