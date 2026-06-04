Антикоррупционный комитет Армении заявил о подготовке масштабного подкупа избирателей
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Два человека сегодня были задержаны в связи с делом о предвыборной взятке, один из задержанных - 18-летний журналист из Гюмри Арам Давтян. Силовики провели сегодня обыски в офисе АРФ "Дашнакцутюн" в Гюмри. Сторонники различных партий готовятся в последние дни агитации к даче предвыборных взяток, заявил Антикоррупционный комитет.
Как писал "Кавказский узел", Антикоррупционный комитет Армении регулярно сообщает о новых делах и задержаниях по делу о раздаче предвыборных взяток. Так, в апреле-мае ведомство заявляло о возбуждении уголовных дел в отношении членов "Сильной Армении", подозреваемых в подкупе избирателей. Заявления сопровождались публикациями записей разговоров, в которых обсуждаются размеры предвыборных взяток и условия поддержки политиков. 3 июня был арестован соратник Карапетяна. Также стало известно о деле против кандидата в депутаты от "Процветающей Армении" и деле против пророссийского блогера Мики Бадаляна.
Выборы в Национальное собрание Армении состоятся 7 июня. По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах. "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".
Два человека задержаны по делу о предвыборных взятках
В рамках еще одного уголовного производства, инициированного в Антикоррупционном комитете Армении по фактам дачи и получения предвыборных взяток, сегодня задержаны два человека.
Сотрудники СНБ Армении утром 4 июня вошли в квартиру 18-летнего журналиста Арама Давтяна в Гюмри и задержали его.
Отец Арама Давтяна Степан Давтян назвал деяние, вменяемое его сыну, - дачу, получение предвыборной взятки, абсурдным.
"Утром сын спал дома, пришли двое, представились сотрудниками СНБ, предъявили решение о задержании по статье о даче, получении предвыборной взятки. Сейчас его увезли в Антикоррупционный комитет. Мы в шоке, он работает журналистом и не имеет никакого отношения к подобным вещам. Мне он тоже сказал, что ничего подобного нет", - приводятся слова отца.
Силовики провели обыски в офисе АРФ "Дашнакцутюн" в Гюмри
Сегодня силовики провели обыски в офисе АРФ "Дашнакцутюн" в Гюмри и квартирах представителей оппозиционной партии, сообщил представитель Верховного органа АРФД, второй номер избирательного списка блока "Армения" Ишхан Сагателян.
По его словам, действия властей в последние дни являются незаконными попытками нарушить нормальную работу оппозиционных штабов и повлиять на волю избирателей.
Действия силовиков Сагателян назвал "отчаянными шагами режима". Он призвал сторонников продолжать работу, а граждан - ответить на происходящее участием в выборах, пишет Armenia Today.
Антикоррупционный комитет заявил о готовящейся масштабной раздаче взяток избирателям
Сторонники различных партий готовятся к даче предвыборных взяток, заявил сегодня Антикоррупционный комитет.
"Согласно полученной информации, они готовятся передавать избирательные взятки гражданам, которые ранее дали свое согласие, за день до выборов, в том числе поздно ночью, рассчитывая на то, что правовое реагирование в день молчания будет ограниченно", - говорится в заявлении Антикоррупционного комитета, сообщает "Арменпресс".
Комитет пригрозил , что все нарушители будут "привлечены к строгой ответственности, предусмотренной законом".
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