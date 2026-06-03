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22:28, 3 июня 2026

Пророссийский блогер Мика Бадалян заподозрен в раздаче предвыборных взяток

Микаэл Бадалян. Стоп-кадр видео из его Telegram-канала от 03.06.26, https://t.me/mikayelbad/47690.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Антикоррупционный комитет Армении возбудил уголовное дело в отношении блогера Микаела Бадаляна, обещавшего гражданам Армении, проживающим в России, услуги в обмен на участие в очередных выборах в Национальное собрание.

Как писал "Кавказский узел", попытки Москвы повлиять на исход выборов с каждым днем усиливаются. "1 июня появилось расследование, которое показывает, как Москва с помощью пророссийского блогера Мики Бадаляна организовывает перелет россиян с армянским паспортом в Армению в канун выборов. Там даже точная дата была, 4 июня. Для всех желающих они покупают билеты, то есть бесплатно дают билеты туда-обратно. Это тоже вмешательство в выборы, которое наказывается по армянским законам", - заявил политолог Арутюн Мкртчян.

Выборы в Национальное собрание Армении состоятся 7 июня. По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах. "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Антикоррупционный комитет получил достаточные фактические данные о случаях дачи предвыборных взяток проживающим в Российской Федерации сотням граждан Армении со стороны проживающего в России блогера Мики Бадаляна в виде обещания услуг и других преимуществ при условии участия в очередных выборах в Национальное собрание. В связи с этим в Антикоррупционном комитете было инициировано уголовное производство, сообщает сегодня ведомство на официальном сайте.

Комитет отдельно подчеркнул, что устанавливаются личности тех граждан, которые предположительно получили предвыборные взятки, для привлечения их к ответственности.

"Антикоррупционный комитет призывает граждан, получивших предвыборную взятку или владеющих информацией о ее предложении, сотрудничать с органом предварительного следствия, представляя известные им данные и обстоятельства, а также воздерживаться от совершения каких-либо действий, связанных с предвыборным подкупом, воздействием на волеизъявление избирателей или другими избирательными правонарушениями", - говорится в сообщении.

1 июня о скриншотах, на которых активист Мика Бадалян предлагает оформить бесплатные авиабилеты из Москвы в Ереван на 4 июня, сообщил Telegram-канал Ateo Breaking.

"В нашем распоряжении оказались скриншоты, на которых активист Мика Бадалян, связанный с фондом "Евразия", финансируемым из России, предлагает оформить бесплатные авиабилеты из Москвы в Ереван на 4 июня. Скриншоты предоставил активист Аршак Макичян", - говорилось в сообщении Telegram-канала.

Суд в Московской области в ноябре 2022 года лишил активиста Аршака Макичяна, уроженца Армении, полученного им в 2004 году российского гражданства. Макичян заявил, что не имел иного гражданства и стал жертвой давления из-за участия в акциях протеста. Вместе с Аршаком гражданства России были лишены два его брата и отец. 3 февраля МВД обязало родственников Макичяна покинуть страну в течение трех дней, а ФСБ запретила им въезд в Россию на 50 лет.

Сам Мика Бадалян прокомментировал решение о возбуждении в отношении него уголовного дела в своем Telegram-канале.

"Закон я, конечно, не нарушал, и оправдываться не собираюсь, а репрессии со стороны режима Пашиняна всегда считал для себя большой честью. Будем считать это уголовное дело последним "подарком" за мою деятельность со стороны предательского режима", - сказал он.

"Кавказский узел" также писал, что член оппозиционного блока "Сильная Армения" Алик Алексанян заключен под стражу. Он подозревается в отмывании денег и подкупе жителей Армении в политических интересах предпринимателя Самвела Карапетяна. 

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Автор: Кавказский узел

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