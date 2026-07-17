Здание спорткомплекса Царукяна перешло в собственность мэрии Еревана

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Центр "Мульти Спорт" перешел в собственность мэрии Еревана после безрезультатных переговоров с застройщиком. Это решение не связано с арестом лидера "Процветающей Армении" Гагика Царукяна и требованием прокуратуры конфисковать его активы, заявил мэр города.

Как писал "Кавказский узел", 7 июля суд арестовал на два месяца лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения", миллиардера Гагика Царукяна, обвиняемого в мошенничестве и уклонении от налогов. Премьер-министр Никол Пашинян в ходе предвыборной агитации в мае заявил, что завод "Араратцемент", принадлежащий семье Царукяна, будет национализирован. После этого прокуратура сообщила о деле в связи с нарушениями при приватизации предприятия и направила иск в суд с требованием отменить приватизацию предприятия "Араратцемент". Работники завода "Араратцемент" 9 июля добились открытия опечатанного предприятия, при этом премьер-министр Никол Пашинян пригрозил им увольнениями за участие в акциях протеста. Антикоррупционный суд передал компанию "Араратцемент" под управление государству, прокуратура также требует конфискации других активов бизнесмена.

Другие предприятия главы "Процветающей Армении" Гагика Царукяна после его ареста не возобновили работу. 13, 14 и 15 июля их сотрудники вышли на акции протеста, заявив, что рискуют остаться без средств к существованию.

Здание спорткомплекса Гагика Царукяна "Мульти Спорт (Multi Wellness) полностью перешло в собственность мэрии Еревана, однако оно продолжит функционировать как тренировочный центр, сообщил мэр города Тигран Авинян. Он пояснил, что из-за зафиксированных нарушений на постройке, возведенной на общинной земле, городские власти в одностороннем порядке расторгли договор, но права тренирующихся там спортсменов будут защищены, пишет News.Am.

По его словам, нарушения были зафиксированы ещё около года назад. «Мы проводили с ними различные обсуждения, однако решения так и не были найдены. После того как найти решение не удалось, были приняты окончательные решения», — приводит слова Авиняна "Новости Армения"



На вопрос, связано ли это решение с последними событиями вокруг Гагика Царукяна, действиями Службы национальной безопасности и уголовными делами, Авинян ответил, что этот конкретный процесс начался значительно раньше и состоялся бы независимо от любых других процессов.

Партия Царукяна "Процветающая Армения" вместе с другими армянскими политическими партиями ранее выступила с заявлением о нелегитимности власти и планах добиваться ее смещения.