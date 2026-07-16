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Кавказский узел

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06:49, 16 июля 2026

В Таганроге и пяти районах Ростовской области зафиксирован налет БПЛА

БПЛА в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Информацию о пострадавших и разрушениях власти не публикуют. 

Как писал "Кавказский узел",  8 июля при атаке дронов на суда в Таганрогском заливе два человека были ранены, а 9 июля при атаке беспилотников загорелись два танкера. Сегодня атаке подверглись четыре судна, одно из них танкер, перевозящий метанол. Погиб один человек. Нефтяная пленка распространилась почти на 3 километра от морского порта Таганрога, показал спутниковый снимок. 

25 беспилотников уничтожены за ночь в Таганроге и 5 районах Ростовской области. «Атаке подверглись: Аксайский, Веселовский, Октябрьский (сельский), Шолоховский и Чертковский районы»,  - сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, информация о пострадавших и разрушениях не поступала. 

Напомним, Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. В частности, 27 июня беспилотник атаковал музейный комплекс "Самбекские высоты", ранения получили 12 человек.

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