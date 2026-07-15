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02:51, 15 июля 2026

Суд признал жителя Черкесска виновным в пропаганде терроризма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к девяти годам колонии жителя Черкесска Ростислава Малыгина за вербовку знакомых в террористическую организацию и пропаганду ее деятельности.

Южный окружной военный суд вынес приговор Ростиславу Малыгину, признав его виновным в содействии террористической деятельности и публичных призывах к участию в ней (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ и часть 2 статьи 205.2 УК РФ).

По данным следствия, Малыгин, находясь в Черкесске, с ноября 2021 года по август 2024 года решил оказать содействие террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (признана террористической и запрещена в России), вовлекая в нее иных лиц. С сентября по ноябрь 2024 года в беседе со знакомым он положительно оценил борьбу этой организации против тех, кто не исповедует ислам. Кроме того, он вовлекал знакомых в участие в деятельности организации в Сирии, пишет 14 июля "Коммерсант".

Также в июне 2025 года в одной из соцсетей Малыгин разместил видео, на котором пропагандировал идеологии террористической организации "Имарат Кавказ" (признана террористической и запрещена в России).

Малыгин приговорен к девяти годам колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале суд приговорил четырех жителей Ингушетии к срокам от 17 до 20 лет за участие в террористической организации, незаконном вооруженном формировании, хранении оружия и взрывчатки.

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Автор: "Кавказский узел"

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