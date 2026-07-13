Боец со Ставрополья убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владимир Балановский убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 960 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 5 июля силовики и чиновники официально признали убитыми в боях на Украине не менее 959 бойцов из Ставропольского края.

В станице Советской простились с бойцом, убитым в ходе СВО, Балановским Владимиром Тимофеевичем, сообщила 5 июля администрация Кировского муниципального округа в своем Telegram-канале. Подробности его биографии в сообщении не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 960 бойцов со Ставрополья.

28 июня власти Кировского муниципального округа сообщили, что в зоне СВО убит Дербеш Волошин.

Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9400 Не менее 4662 бойцов из СКФО и 4738 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту", - рассказала вдова одного из них.