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22:01, 12 июля 2026

Протесты у парламента Грузии продолжились 592-й день подряд

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции Грузии 592-й день подряд вышли на проспект Руставели в Тбилиси, потребовав освобождения политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", туристки из России оскорбительными жестами отреагировали на акцию у парламента Грузии в память об убитых бойцах, воевавших на стороне Украины, которая состоялась в 591-й день ежедневных протестов. Полиции пришлось взять туристок под защиту.

Сегодня протестующие собрались на проспекте Руставели перед зданием парламента Грузии в 592-й раз подряд. 

Участники непрерывных протестов в Грузии требуют возвращения на курс евроинтеграции страны, освобождения политических заключенных, отмены репрессивных механизмов и проведения парламентских выборов в свободной и честной обстановке, пишет Publika.

Как следует из фотографий, опубликованных на странице в Facebook* фотографа Георгия Мосиашвили (Mo Se), акция проходила в мирной и спокойной обстановке. Собравшиеся, некоторые из которых держали в руках флаги Грузии, беседовали небольшими группами, на акции было много детей и животных.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: "Кавказский узел"

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