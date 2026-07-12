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21:01, 12 июля 2026

Сыновья Чахунашвили сочли несправедливым требование признания вины для освобождения отца

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Для освобождения Георгия Чахунашвили, осужденного по делу о попытке штурма президентского дворца, прокуратура называет необходимым признание вины, однако существует множество юридических механизмов, которые позволяют невиновному человеку выйти из заключения, заявили сыновья врача на акции у прокуратуры Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 19 июня суд назначил по делу о попытке штурма президентского дворца в день муниципальных выборов.  по пять лет лишения свободы Георгию Чахунашвили, Ие Дарахвелидзе, Константину Кокае, Кахаберу Мжаванадзе, Давиду Стуруа, Давиду Жгенти и Закро Албуташвили. 72-летний врач-педиатр, академик Георгий Чахунашвили был арестован прямо в зале суда - до приговора он находился на свободе под залогом.

Ранее прокуратура показала кадры видео, на которых Чахунашвили стоит во дворе президентской резиденции и зовет кого-то с улицы. Вскоре он уходит. Насильственных действий с его стороны на кадрах не видно. Сам Чахунашвили заявлял, что находился на месте акции протеста в качестве врача.

У здания прокуратуры Грузии сегодня состоялась акция родственников и сторонников врача Георгия Чахунашвили, осуждённого по делу 4 октября.

На акции выступили сыновья Георгия Чахунашвили, также врачи Давид и Константин Чахунашвили, передает Publika.

«Через несколько дней после ареста нашего отца мы все увидели заявление генерального прокурора о том, что единственный путь выхода нашего отца из тюрьмы — это заключение процессуального соглашения. Он лучше нас знает, что это не единственный путь, предусматривающий освобождение нашего отца. Существует множество юридических механизмов, которые позволяют невиновному человеку выйти из заключения. Поэтому мы призываем всех, кто может это сделать, учесть его заслуги, его возраст и так называемые доказательства, которые не подтверждают никакого обвинения. Мы призываем всех использовать эти юридические механизмы, благодаря которым наш отец сможет запросто выйти на свободу», — заявил на акции Давид Чахунашвили.

«Мы понимаем, что решение принимает только один человек, однако они также несут ответственность именно за этот случай, как и за многие другие. В случае каждого политического заключённого непосредственными исполнителями были многие люди, которые, возможно, считают, что лишь выполняли приказ. Однако, когда всё это закончится и в Грузии будут настоящая свобода и независимость, уже не получится просто сказать, что они лишь исполняли распоряжения. У вас есть механизмы, с помощью которых вы можете уже завтра освободить нашего отца и других политических заключённых. Мы призываем вас воспользоваться этими механизмами. В противном случае ответственность не забудем ни мы, ни другие граждане Грузии», — заявил Константин Чахунашвили.

4 октября 2025 года, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца. Ряд организаторов получили реальные сроки, те, кт признал вину, вышли на свободу, рассмотрение дел продолжается.

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Автор: "Кавказский узел"

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