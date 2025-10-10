×

Кавказский узел

Лента новостей
22:35, 10 октября 2025

Врачи на акции протеста в Тбилиси потребовали прекратить преследование Чахунашвили

Акция протеста у здания парламента. Скриншот фото Publika от 10.10.25, https://www.facebook.com/photo?fbid=1574281713971373&set=pcb.1574281853971359 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На сегодняшней акции протеста в Тбилиси перед парламентом собрались врачи и медработники, которые потребовали прекратить преследование педиатра, академика Георгия Чахунашвили по делу об акции протеста 4 октября. Суд согласился выпустить врача под залог.

Как писал "Кавказский узел", 7 октября прокуратура Грузии предъявила обвинения по статьям об участии в групповом насилии и попытке захвата объекта стратегического или особого значения (президентского дворца) 13 задержанным, в числе которых был и Вахо Пицхелаури. МВД Грузии отчиталось о задержании еще восьми человек и розыске четверых по делу о насилии на акции протеста в Тбилиси 4 октября. В числе задержанных оказался 72-летний врач-педиатр Георгий Чахунашвили. Число задержанных достигло 45.

В 317-й день непрерывной акции протеста врачи и представители медицинской сферы собрались на проспекте Руставели. Они выразили поддержку доктору Георгию Чахунашвили и требуют прекратить судопроизводство, сообщила Publika.

"Наш коллега невиновен и мы грузинские врачи требуем освобождения доктора Гоги. Если хотите что-то расследовать, обследовать, этот человек должен быть дома, заботиться о своей семье и здоровье", - заявил на акции врач Георги Ахобадзе, который ранее провел несколько месяцев в заключении.

Прокуратура Грузии попросила суд освободить под залог известного педиатра и кардиоревматолога Георгия Чахунашвили, задержанного по делу о беспорядках на антиправительственной акции в Тбилиси в день муниципальных выборов 4 октября. Чахунашвили вменяют «попытку захвата объекта особого значения группой лиц» и «участие в групповом насилии». Эти преступления наказываются лишением свободы на срок до 6 лет, пишет "Новости Грузия".

Георгий Чахунашвили у президентского дворца. Скриншот фото "Новости Грузия" от 10.10.25, https://www.newsgeorgia.ge/prokuratura-poprosit-naznachit-zalog-pediatru-chahunashvili-zaderzhannomu-po-delu-o-besporjadkah/Прокуратура показала кадры, на которых врач стоит во дворе президентской резиденции и зовет кого-то с улицы. Вскоре он уходит. Насильственных действий с его стороны на видео не фиксируется. 

Чахунашвили — единственный из 46 задержанных участников и организаторов митинга 4 октября, для которого прокуратура не затребовала меры пресечения в виде заключения. В ведомстве объяснили это «различными объективными обстоятельствами». 

Судья Валериан Бугианишвили предоставил доктору Гиорги Чахунашвили тюремный залог в 20 000 лари (около 7300 долларов США), после выплаты которого он выйдет на свободу.

""Я не считаю, что совершил преступление. На вопрос, был ли я там? Да, я там был. Что я делал? Я не совершал преступление, я просто выполнял свои медицинские обязанности. С начала акции и до ее завершения я оказывал первую медицинскую помощь, и если бы сегодня была такая же ситуация, я бы сделал то же самое. Я поддерживаю европейские стандарты и был на акции, но еще раз говорю, что не принимал участия ни в каких преступных действиях", - привело слова Чахунашвили Tbilisi Life.

Cын профессора после решения суда объявил сбор средств на выплату залога, говорится в сообщении.

Задержание врача вызвала большой резонанс в Грузии, коллеги начали собирать акцию солидарности, несколько выразили готовность поручиться за задержанного.

71-летний Чахунашвили – доктор медицинских наук, профессор и академик, он возглавляет несколько профильных медицинских ассоциаций. В клинике Цицишвили – крупнейшей детской больнице в Грузии – указали, что его вклад в развитие педиатрии и детской кардиоревматологии в стране неоценим.

По делу о событиях 4 октября, которые власти расценивают как попытку госпереворота, следствие ведут по статьям о призывах к свержению власти, захвате объектов особого значения, участии в групповом насилии и уничтожении имущества. Всего задержаны 46 человек. Следствие ведется по статьям о призывах к свержению власти, захвате объектов особого значения, участии в групповом насилии и уничтожении имущества.

4 октября, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца. Попытка захвата президентского дворца была обречена на провал и дала действующей власти новую возможность давления на оппозицию. Шансы на смену власти мирным путем остаются лишь в том случае, если оппозиция преодолеет разрозненность, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Автор: "Кавказский узел"

