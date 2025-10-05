События 4 октября продемонстрировали разрозненность оппозиции в Грузии

Попытка захвата президентского дворца на акции протеста 4 октября была обречена на провал и дала действующей власти новую возможность давления на оппозицию. Шансы на смену власти мирным путем остаются лишь в том случае, если оппозиция преодолеет разрозненность, указали аналитики.

Как писал "Кавказский узел", кандидаты от "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Раздробленность оппозиции и частичный бойкот выборов политическими партиями способствовали победе правящей партии, указала правозащитница Тамта Микеладзе.

4 октября прошли муниципальные выборы во всех 64 муниципалитетах Грузии, включая пять самоуправляемых городов — Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави. На четыре года будут избраны 64 мэра и 2058 депутатов местных советов. Восемь оппозиционных партий отказались участвовать в выборах, лишь оппозиционные "Лело - Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" не поддержали бойкот и выдвинули своих кандидатов.

Для той части оппозиции, которая пошла на муниципальные выборы, "было важно показать, что есть значительная часть людей, которые не поддерживают власть", считает эксперт по вопросам Кавказа Мамука Арешидзе. "Они также хотели показать, что без "Единого национального движения" (ЕНД) смогут цивилизовано принять участие в выборах и достичь своих целей", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Оппозиция, бойкотировавшая выборы, по мнению эксперта, стремилась таким образом сделать выборы нелегитимными и сорвать их. Для правительства же это была возможность доказать, что результаты прошлогодних парламентских выборов реальны и они обладают значительной поддержкой среди населения.

Говоря о попытке штурма президентского дворца, Арешидзе отметил, что таким образом часть оппозиции, связанная с ЕНД, пыталась "перебить" информационный фон о победе "Грузинской мечты" на выборах. "Но это все не было организовано и не было поддержано значительным числом людей, даже оппозиционно настроенных", - заметил эксперт.

В центре Тбилиси 4 октября собрались тысячи участников протестной акции. Оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, после этого у президентского дворца начались столкновения с силовиками и задержания. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Полиция возбудила уголовное дело в связи с попыткой протестующих прорваться в президентский дворец, пять лидеров акции задержаны. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы после столкновений в районе дворца президента Грузии, еще 30 человек получили помощь на месте.

У оппозиционеров был шанс войти во власть, но они его упустили, указал он, отметив, что четыре оппозиционные партии, которые прошли в парламент, "почему-то отказались от своего результата и предпочли провести весь год на улице, пойдя на поводу у ЕНД". "Сейчас оппозиция тоже могла получить результат и постепенно войти во власть. Но они сами подставили себя, и если раньше они могли рассчитывать войти во власть не сегодня, так завтра, то сейчас хорошо, если это получится войти послезавтра", - заключил он.

Для оппозиции это был шанс попытаться хотя бы в некоторых городах ослабить хватку "Грузинской мечты"

Для "Грузинской мечты" выборы были очередной попыткой подтвердить собственную легитимность, согласился ассоциированный профессор университета Европы (Грузия), бывший советник политического департамента министерства иностранных дел Грузии, в прошлом лектор Босфорского университета (Стамбул) Георгий Мчедлишвили. "Для оппозиции это был шанс попытаться хотя бы в некоторых городах ослабить хватку "Грузинской мечты", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

У оппозиции был шанс победить на выборах мэра Тбилиси, полагает он. "В прошлом году четыре оппозиционных партии получили на парламентских выборах большинство голосов в Тбилиси", - сказал он. По его словам, Каладзе получил поддержку лишь пятой части избирателей, если смотреть на общее число имеющих право голосовать в Тбилиси, и "если бы явка была выше, то и результат Каладзе был бы ниже, и, может быть, дело дошло бы и до второго тура", заявил он.

В Тбилиси насчитывается 1 043 482 избирателя, в выборах 4 октября приняли участие 324 281 (то есть 31,08%). Каладзе победил по общему числу от проголосовавших, но поддержали его лишь 215 тысяч человек из всех избирателей, написала на своей странице в Facebook* 4 октября представитель Центра социальной справедливости Тамта Микеладзе.

Штурм президентского дворца был абсолютно неорганизованным. "Если бы оппозиционные политики действительно собирались устраивать революцию, то действовали бы более организованно. Большинства политических лидеров там не было. Но если ты назначаешь "час Х", то должен быть на месте со своими сторонниками. Они были за решеткой, но у всех была возможность выйти под залог, однако эта возможность не была использована. А в итоге они преподнесли "Грузинской мечте" большой политический подарок, который станет аргументом для усиления давления на оппозицию. Это была либо провокация, либо очень большой просчет оппозиции", - подчеркнул он.

Лидеры большинства оппозиционных партий — Георгий Вашадзе, Ника Гварамия, Ираклий Окруашвили, Зураб Джапаридзе, Ника Мелия и Гиви Таргамадзе — находятся в заключении. Подробно о преследовании участников протестов в Грузии рассказывается в справке "Кавказского узла".

Политолог отверг возможность повторения в современной Грузии "революции роз". "Сейчас не 2003 год, сейчас другая страна, и у государства есть значительный аппарат, в том числе карательный. Кроме того, за оппозицию не выступает большинство населения даже в Тбилиси (хотя выступает большинство энергичной тбилисской молодежи), а в провинции ее поддержка ниже", - отметил он.

После 13 лет нахождения "Грузинской мечты" только коалиция из трех-четырех партий может перетянуть ситуацию на свою сторону

У оппозиции сохраняется и возможность прихода к власти мирным путем, но лишь в случае объединения в единую коалицию. "Сейчас, после 13 лет нахождения "Грузинской мечты" только коалиция из трех-четырех партий может перетянуть ситуацию на свою сторону. Индивидуально "Грузинская мечта" побивает любую партию. У нее помимо административного ресурса есть и мощный электорат. В Грузии люди меньше вовлечены в повседневную политику, им более важны рост экономики, работа, медицина, а не внешнеполитическое направление, в котором идет страна. Кроме того, у многих людей остались тяжелые впечатления от последних годов власти ЕНД, и они абсолютно не хотят его возвращения", - заявил он.

Коснувшись вопроса о возможном воздействии европейских санкций на грузинскую политику, политолог подчеркнул, что отмена безвизового режима с ЕС может подточить поддержку властей со стороны населения. "Но давление ЕС должно быть более справедливым. Ведь когда вместе с политическими заключенными в одном списке упоминаются функционеры ЕНД и сам Саакашвили, то у людей создается впечатление, что ЕС выступает не против партии "Грузинская мечта" за противодействие демократии, а поддерживает одну из политических партий. А это уже воспринимается как вмешательство во внутренние дела страны. Поэтому европейским парламентариям - друзьям Саакашвили, в основном из балтийских стран, нужно действовать более осторожно и умело", - заключил он.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин назвал события в Грузии "громким спектаклем", а оппозиционеров - "жертвами собственных амбиций". Примером такой жертвы он назвал пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили. "Она привыкла ощущать себя "Свободой на баррикадах", но реального влияния на грузинскую политику у нее нет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Оппозиционеры, участвовавшие в выборах, по его мнению, таким образом хотели сигнализировать, что они сохранились в политической системе, и потому не сочли возможным "пропустить ход". "Для власти же участие в выборах - это стандартное дело для сохранения своих позиций", - отметил Затулин.

Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование фактически станет ключевым для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

По его мнению, "Грузинская мечта" взяла курс на недопущение "превращения Грузии в воюющую страну", подобно Украине, что и вызывает основное недовольство ЕС, и подстегивает поддержку оппозиции с его стороны.

Он также заявил об отсутствии массовой поддержки оппозиции в стране. "В провинциях "народ безмолвствует", не разделяя взглядов оппозиционеров", - заявил депутат.

Затулин категорически отверг возможность повторения в Грузии сценария "революции роз" 2003 года. "Судя по отпору, данному 4 октября, оснований для какого-либо повторения "революции роз" оппозицией нет", - заключил он.

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".