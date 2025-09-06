×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
19:14, 6 сентября 2025

Оппозиционная партия представила кандидатов на муниципальных выборах в Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Партия "Гахария за Грузию" представила своих кандидатов во всех 64 муниципалитетах, в большинстве муниципалитетов партия совместно с коалицией "Лело - Сильная Грузия" выдвинула кандидатов на пост мэра.

Как писал "Кавказский узел", 23 июня суд в Тбилиси приговорил к восьми месяцам тюрьмы представителя руководства оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" и партии "Лело" Мамуку Хазарадзе и одного из лидеров "Лело" Бадри Джапаридзе за неявку по вызову следственной комиссии парламента. Также судья лишил обоих права занимать должности в течение двух лет. 5 сентября президент Михаил Кавелашвили объявил о помиловании Хазарадзе и Джапаридзе. Представители других оппозиционных партий призвали их освобожденных политиков отменить выгодное властям решение об участии в муниципальных выборах.

Ранее восемь оппозиционных партий  заявили о бойкоте муниципальных выборов, намеченных на 4 октября. В июле Михаил Кавелашвили сообщил, что готов помиловать лидеров оппозиции, осужденных за неявку на заседание парламентской комиссии, в обмен на их участие в муниципальных выборах. После этого коалиция "Лело - Сильная Грузия" отказалась от бойкота выборов. 5 сентября, объявив о своем решении, Кавелашвили подчеркнул, что сами Хазарадзе и Джапаридзе не обращались к нему с просьбами о помиловании. Он объяснил акт помилования желанием "не оставить ни у кого повода говорить об ограниченной конкурентности" на октябрьских выборах.

По данным партии «Гахария за Грузию», она представила партийные списки в городские советы всех 64 муниципалитетов.

«Наша политическая сила представила партийные списки в городские советы всех 64 муниципалитетов Грузии. Кроме того, [мы представили кандидатов] совместно с «Лело – Сильная Грузия» во всех крупных региональных центрах Грузии и в большинстве муниципалитетов мы представили единых кандидатов на пост мэра», – привело сообщение партии "Грузия Online".

Ранее лидер партии Георгий Гахария сообщил, что  получил ВНЖ Германии. По его словам, в Тбилиси в ближайшее время он не вернется, а полученная им долгосрочная виза подразумевает право на работу в Европе в течение длительного времени.

"Речь не идет о политическом убежище... Нет, это право на работу, эта работа также будет напрямую связана с Грузией, с ее европейским будущим, и эта работа будет связана с экспертной деятельностью в направлении евроинтеграции и расширения ЕС, особенно в сторону Восточной Европы. Всё будет крутиться вокруг Грузии», —привело его слова 2 сентября Paper Kartuli.

Напомним, в феврале в Грузии начала работу парламентская комиссия по изучению "преступлений режима" Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах. Комиссия намерена доказать, что "Пятидневную войну" в 2008 году инициировал третий президент Грузии.

Дело о неявке на заседания комиссии парламента стало эпизодом репрессий в отношении неугодных властям политиков, заявили представители оппозиции.

Уголовное преследование оппозиционеров происходит на фоне акций протеста, которые происходят в Тбилиси с 28 ноября 2024 года. Активисты ежедневно выходят к парламенту Грузии и перекрывают проспект Руставели. Они требуют освободить арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше