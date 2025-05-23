Арест Джапаридзе вызвал критику в адрес властей Грузии

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Дело о неявке оппозиционеров на заседания комиссии парламента Грузии стало эпизодом репрессий в отношении неугодных властям политиков, прокомментировали представители оппозиции арест Зураба Джапаридзе.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая Тбилисский горсуд постановил арестовать одного из лидеров "Коалиции за перемены" Зураба Джапаридзе. Оппозиционер был взят под стражу в зале суда и направлен в Руставскую тюрьму № 12. Решение было встречено шумом и протестами в суде.

Джапаридзе, как и ряду других оппозиционных политиков, предъявлено обвинение по делу о неявке на заседание парламентской комиссии. Первоначально мерой пресечения Зурабу Джапаридзе был избран залог в 20 тысяч лари (около 7300 долларов), но 22 мая судья заменил эту меру пресечения на содержание под стражей.

Временная следственная комиссия парламента Грузии была создана "для поимки политических лидеров", заявила после ареста Зураба Джапаридзе пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили. Свое заявление она сделала от имени "Платформы сопротивления", сообщило вечером 22 мая "Интерпрессньюс".

Это – позор для „Грузинской мечты“

"Это не имеет ничего общего с правосудием, это политическое дело, которое является признаком того, что начаты прямые политические нападки на лидеров. С другой стороны, у нас есть общественные активисты, деятели, которые сегодня сидят в тюрьмах вообще ни за что, следующий этап затронет уже политических деятелей. Следственная комиссия была создана для всего этого, а не для того, чтобы расследовать преступления предыдущего режима, напротив, ее решения должны были стать возможностью для поимки тех политических лидеров, которых они хотят видеть в тюрьме. Это – позор для [правящей партии] „Грузинской мечты“", - привело агентство слова Зурабишвили.

Временная комиссия парламента создана для нарушения как Конституции, так и других законов Грузии, заявил один из лидеров коалиции "Лело – Сильная Грузия" Бадри Джапаридзе.

Это продолжение политических репрессий, другой оценки этому нет

"Судебный процесс против Зураба Джапаридзе является незаконным. Следственная комиссия парламента Грузии была создана при полном нарушении Конституции и полном игнорировании законов. Из-за неявки на заседание незаконной комиссии по ее же незаконному решению осуждать человека – это попрание верховенства закона, так можно оценить сегодняшний процесс. Это продолжение политических репрессий, другой оценки этому нет", - процитировало Бадри Джапаридзе агентство.

На заседании суда сторона защиты выступила с ходатайством об объявлении перерыва, однако сторона обвинения восприняла это как попытку затянуть процесс, отмечается в публикации.

Аресту Зураба Джапаридзе предшествовал его отказ выплачивать залог в 20 тысяч лари, сообщает JAMnews.

Напомним, в феврале в Грузии начала работу парламентская комиссия по изучению "преступлений режима" Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах. Комиссия намерена доказать, что "Пятидневную войну" в 2008 году инициировал третий президент Грузии.

Уголовное дело за неявку на заседание парламентской комиссии было возбуждено, в частности, против бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили, а также лидеров партии "Лело" Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Их планировалось допросить в связи с обвинениями Джемала Леонидзе, который заявляет, что при участии банка TBC, учредителями которого являются Хазарадзе и Джапаридзе, у него конфисковали бизнес, связанный с автозаправками.

Бадри Джапаридзе предъявлено обвинение по делу о следственной комиссии Один из лидеров партии "Лело" назвал обвинение в неисполнении требований парламентской следственной комисии сведением счетов с политическими оппонентами.

Статья 349 УК Грузии (Невыполнение требования временной следственной комиссии парламента), по которой расследуется дело, предусматривает денежный штраф или до года лишения свободы.

Ираклий Окруашвили объяснил свою неявку тем, что считает нелегитимными как комиссию, так и сам парламент. 8 апреля суд избрал ему меру пресечения в виде залога в 20 тысяч лари. Окруашвили должен был внести залог в течение 30 дней, однако отказался сделать это. 14 мая суд в Тбилиси вынес решение о его аресте за неуплату залога.

Отметим, что участники протестов в Грузии уже около полугода (с 28 ноября 2024 года) требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Они ежедневно перекрывают движение по проспекту Руставели около парламента Грузии. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяли слезоточивый газ и водометы, задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. По уголовным статьям в связи с протестами были обвинены как минимум 64 человека.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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