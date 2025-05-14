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17:42, 14 мая 2025

Ираклий Окруашвили арестован за неуплату залога

Ираклий Окруашвили. Фото: личная страница Ираклий Окруашвили/Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Тбилиси ужесточил меру пресечения бывшему министру обороны, который отказался внести за себя залог по делу о неисполнении требования следственной комиссии парламента.

Как писал "Кавказский узел", 8 апреля суд избрал бывшему главе Минобороны Грузии Ираклию Окруашвили меру пресечения в виде залога в 20 тысяч лари (около 7,2 тысячи долларов). Окруашвили должен был внести залог в течение 30 дней.

В отношении Окруашвили возбуждено уголовное дело за неявку на заседание парламентской следственной комиссии по расследованию преступлений в период правления "Единого национального движения". Бывший министр объяснил свою неявку тем, что считает нелегитимными как комиссию, так и сам парламент.

Требование об аресте Ираклия Окруашвили за неуплату залога озвучила сегодня на заседании Тбилисского горсуда прокурор Натия Татиашвили. Она указала, что Окруашвили умышленно не уплатил залог, установленный судом, сообщает "Интерпрессньюс".

Я не буду вносить залог!

Ираклий Окруашвили ответил на это, что "не намерен лишать своих детей денег". "Я не буду вносить залог!" - заявил он. Бывший министр добавил, что приготовился к заключению под стражу.

Судья Нино Тарашвили удовлетворила ходатайство обвинения и приняла решение об изменении меры пресечения Ираклию Окруашвили. После этого Окруашвили был взят под стражу в зале заседаний, пишет издание.

Бадри Джапаридзе. Кадр видеосюжета Palitra TV
20:55 04.04.2025
Бадри Джапаридзе предъявлено обвинение по делу о следственной комиссии
Один из лидеров партии "Лело" назвал обвинение в неисполнении требований парламентской следственной комисии сведением счетов с политическими оппонентами.

Напомним, в феврале в Грузии начала работу парламентская комиссия по изучению "преступлений режима" Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах. Комиссия намерена доказать, что "Пятидневную войну" в 2008 году инициировал третий президент Грузии.

Уголовное дело за неявку на заседание парламентской комиссии было возбуждено против Ираклия Окруашвили, а также лидеров партии "Лело" Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Их планировалось допросить в связи с обвинениями Джемала Леонидзе, который заявляет, что при участии банка TBC, учредителями которого являются Хазарадзе и Джапаридзе, у него конфисковали бизнес, связанный с автозаправочными станциями.

Статья 349 УК Грузии (Невыполнение требования временной следственной комиссии парламента), по которой расследуется дело, предусматривает денежный штраф или до года лишения свободы. 

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Автор: "Кавказский узел"

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