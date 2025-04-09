Суд назначил Ираклию Окруашвили залог

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В качестве меры пресечения суд избрал для бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили, обвиняемого в неявке на заседание комиссии по расследованию преступлений в период правления "Единого национального движения", залог в 20 тысяч лари

Как писал "Кавказский узел", в конце марта против бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили было возбуждено уголовное дело за неявку на заседание парламентской следственной комиссии по расследованию преступлений в период правления "Единого национального движения".

Суд 8 апреля избрал бывшему главе Минобороны Грузии Ираклию Окруашвили меру пресечения в виду залога в 20 тысяч лари (более семи тысяч долларов), он должен выплатить его в течение 30 дней, пишут "Новости-Грузия".

До окончания судебного разбирательства суд запретил Окруашвили пересекать грузинскую границу. Отказ явиться на заседание комиссии бывший министр объяснил так: "Никто не имеет морального права участвовать в этом маскараде, когда десятки молодых людей остаются в тюрьме <...> Нет никакой комиссии, так же как нет и парламента в Грузии".

Парламентская комиссия по изучению "преступлений режима" Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах начала работу в феврале. Помимо намерения доказать, что войну в 2008 году "развязал" третий президент, комиссию также интересуют темы коррупции, давления на бизнес и изъятия активов, пыток в тюрьмах.

Ранее суд назначил за аналогичный отказ залог в 50 тысяч лари одному из лидеров партии "Лело" Бадри Джапаридзе.

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